El Gobierno ve en las 462 pymes industriales de defensa un motor estratégico para la innovación: "No pueden ser relevantes solo en momentos puntuales"

La inteligencia artificial, las comunicaciones estratégicas, los vehículos de uso dual y las empresas vinculadas al ámbito aeroespacial son algunos de los sectores hacia los que, según el Gobierno, debe orientarse el crecimiento de la industria española de defensa. Así lo ha defendido Nuria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pymes del Ministerio de Industria y Turismo, quien ha subrayado el potencial de un sector conformado por 544 empresas, de las cuales, un 85% (462) son pymes, y que, según ha destacado, resultan un 57% más productivo que el resto de compañías industriales.

Los motivos que explican este impulso son diversos, aunque todos convergen en un mismo escenario: el nuevo contexto geopolítico europeo. “El contexto ha cambiado y obliga a Europa a trabajar por su autonomía estratégica”, ha señalado Aymerich durante su participación este jueves 28 de mayo el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico, con el patrocinio de Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.

A la coyuntura política, para la responsable del Ministerio, existe además una ventaja competitiva difícil de ignorar: “La pyme industrial de defensa es más competitiva y productiva que el resto”, debido a su relación directa con la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico. Aymerich, que lleva menos de un año al frente de este cargo público, considera que muchas pequeñas y medianas empresas españolas cuentan ya con capacidades técnicas que pueden adaptarse fácilmente a usos militares o estratégicos.

La tecnología dual, eje del nuevo crecimiento industrial

Y en una comunidad como Catalunya, donde la industria representa más del 18% del PIB, frente al 15% del conjunto de España, las oportunidades vinculadas al sector defensivo adquieren una relevancia todavía mayor. “En los últimos diez meses he visitado más de 200 empresas y lo que he visto es que hay muchas pymes muy potentes, sobre todo en tecnología dual”, ha afirmado Aymerich.

La llamada tecnología dual hace referencia a productos o desarrollos que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Según la comisionada, este tipo de empresas representan una de las grandes oportunidades para ampliar la base industrial de defensa sin necesidad de crear estructuras completamente nuevas. Compañías que ya operan en sectores tecnológicos, industriales o digitales podrían diversificar parte de su actividad hacia aplicaciones estratégicas y de seguridad.

Los ámbitos potenciales son múltiples. El sector textil, por ejemplo, puede beneficiarse del crecimiento del gasto en defensa mediante la fabricación de componentes para embarcaciones, aeronaves o equipamiento militar. “Desde asientos para barcos o aviones hasta el calzado del ejército”, ha ejemplificado Aymerich.

Otro de los sectores con mayor potencial es el del automóvil, al que la comisionada ha definido como “el ejemplo estrella de una tecnología dual”. La transformación de la automoción hacia vehículos autónomos, eléctricos, sistemas inteligentes y nuevas capacidades de movilidad puede tener también aplicaciones estratégicas en defensa y seguridad.

El reto: hacer crecer el ecosistema industrial

En esta carrera, uno de los principales desafíos que afronta actualmente España es el de ampliar el tamaño y la capacidad del ecosistema industrial de defensa. Porque, según datos del Gobierno publicados en 2025, el sector está compuesto por 544 empresas y genera más de 65.000 empleos directos, de acuerdo con cifras de la patronal.

Sin embargo, el mercado continúa altamente concentrado. Cerca del 80% de la facturación recae en unos pocos grandes contratistas, entre los que destacan Airbus Defence and Space, Navantia e Indra. Para Aymerich, el gran objetivo debe ser conseguir que las pequeñas empresas ganen tamaño y estabilidad. “Hay que lograr que estas pymes crezcan; no pueden ser solo relevantes en momentos puntuales. Tienen que despegar y ser rentables a largo plazo”, ha apuntado.

Para ello, el Ejecutivo pone el foco en la atracción de inversión y en modelos de innovación abierta que conecten a pequeñas empresas con grandes grupos industriales, universidades y centros tecnológicos. En este contexto se enmarca el programa IN+DEF, integrado dentro de la inversión nacional vinculada a los Programas Especiales de Modernización (PEM), dotados con 34.000 millones de euros. “El programa quiere introducir a pequeñas empresas especializadas en sensores, tecnologías cuánticas o plataformas no pilotadas dentro de los grandes grupos y construir un sector sólido”, ha explicado Aymerich.

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La comisionada ha concluido con una advertencia sobre la necesidad de avanzar de forma coordinada con el resto del continente: “No podemos ir descolgados de Europa”.