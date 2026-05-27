El Sabadell pone en venta su filial de alquiler de vivienda asequible

El Sabadell ha colgado el cartel de "se vende" a Sogeviso, la filial que creó en el año 2015 para gestionar los alquileres sociales que el banco decidió ofrecer a los clientes que perdían su casa por impago de la hipoteca. Una iniciativa surgida para responder a la epidemia de desahucios que se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y que posteriormente los responsables de la entidad fueron evolucionando hacia la gestión de promociones de alquiler público y asequible.

Esta estrategia ha convertido actualmente a la compañía -hasta ahora 100 % propiedad del banco- en uno de los pocos operadores inmobiliarios que existen especializados en este segmento, que ha cobrado nueva relevancia ante la actual crisis de acceso a la vivienda.

Esta circunstancia es lo que ha llevado a la entidad a plantearse que era un buen momento para desinvertir, por lo que ha encargado a PwC que mueva el cuaderno de venta en busca de posibles compradores, según adelantaba El Economista y ha confirmado este diario. De hecho, la entidad ya ha recibido las primeras muestras de interés y, si todo va según o previsto, podría producirse un acuerdo a lo largo de este segundo trimestre del año, de acuerdo con las fuentes del sector consultadas.

Sede en Alicante

Se da la circunstancia de que Sogeviso es una de las pocas filiales del Sabadell que todavía mantienen su domicilio social en Alicante, pesa a la decisión de la entidad de trasladar su sede de nuevo a Cataluña para plantar cara a la OPA que le lanzó BBVA y que no llegó a buen puerto.

Al frente de este proyecto se encuentra el que fuera director de Organización y Recursos del Sabadell Miquel Montes al que, tras jubilarse de sus tareas en la entidad, Josep Oliu decidió recuperar para este proyecto.

El presidente de Sogeviso, Miquel Montes. / Héctor Fuentes

Antes de poner en marcha esta venta, el Sabadell ha desgajado de la sociedad la tarea de gestión de alquileres sociales para los clientes del banco que pierden su casa, que se ha vuelto a internalizar y se realiza con medios propios del banco. En cualquier caso, se trata de una tarea que ha disminuido considerablemente, ante la baja morosidad de la cartera de hipotecas del banco actualmente. De esta forma, lo que sale a la venta es el negocio de alquiler de vivienda asequible.

Sogeviso trabaja para varios ejecutivos autonómicos realizando esta tarea. Así, su principal cliente es la Comunidad de Madrid, autonomía donde se ubica el grueso de su cartera, aunque también tiene varios proyectos en Cataluña e incluso en la Comunidad Valenciana, dentro de los diferentes planes de estas comunidades para potenciar los alquileres asequibles.

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De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Sogeviso facturó algo más de cuatro millones de euros en 2024, un ejercicio que cerró con pérdidas de 217.000 euros por el esfuerzo inversor realizado.