Es oficial: Hacienda embargará las cuentas bancarias a los contribuyentes nacionales y extranjeros que superen estos límites

Los contribuyentes canarios y los residentes extranjeros que vivan en las islas deben tener mucho cuidado, porque Hacienda puede embargarle su cuenta bancaria. La Agencia Tributaria tiene reglamentos que pueden iniciar este procedimiento, aunque siempre respetando ciertos límites. Recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) han aclarado cuándo se daría este bloqueo del dinero.

Hacienda puede bloquear o retirar fondos de una cuenta cuando existe una deuda pendiente con la Administración y el procedimiento ya ha entrado en fase ejecutiva, es decir, cuando se han agotado los plazos voluntarios de pago y los requerimientos previos.

El salario mínimo actúa como escudo

La normativa establece que ningún embargo puede dejar a una persona sin recursos básicos para subsistir. Por eso, el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable.

En 2026, ese umbral se sitúa en 1.221 euros mensuales netos. Esa cantidad queda totalmente protegida cuando procede de una nómina o pensión. El problema aparece con el dinero que supera esa cifra o con los ahorros acumulados en la cuenta bancaria.

Hasta hace poco, Hacienda mantenía un criterio muy restrictivo, si el sueldo protegido permanecía en la cuenta varios meses sin gastarse, podía interpretarse como ahorro y pasar a ser embargable. Sin embargo, las nuevas resoluciones del TEAC han aclarado ese enfoque y fijan una protección más clara para determinados saldos bancarios.

El dinero ahorrado también puede estar protegido

Según el nuevo criterio, Hacienda no puede embargar los fondos si el contribuyente logra demostrar que proceden exclusivamente de la parte inembargable de su salario o pensión.

Es decir, si una persona ha ido acumulando en su cuenta dinero correspondiente al SMI protegido, esos fondos continúan teniendo carácter inembargable aunque hayan pasado semanas o meses desde su ingreso. Sí podrán ser embargadas las cantidades que procedan de:

La parte del sueldo que exceda del SMI.

Ingresos extraordinarios.

Ayudas familiares o transferencias.

Rendimientos distintos de la nómina protegida.

Ahorros que no puedan justificarse adecuadamente.

Además, cuando en una misma cuenta se mezclan distintos tipos de ingresos, Hacienda aplica el criterio de que el dinero utilizado primero para gastos cotidianos corresponde al tramo protegido, dejando expuesto el resto del saldo.

Qué porcentaje del sueldo puede embargar Hacienda

Cuando el embargo afecta directamente a la nómina, la ley obliga a aplicar un sistema progresivo por tramos recogido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primer SMI queda completamente protegido, pero las cantidades superiores sí pueden ser retenidas parcialmente. Los tramos del salario neto mensual y su porcentaje embargable son:

Hasta 1.221 euros: 0%

0% Entre 1.221 y 2.442 euros: 30%

30% Entre 2.442 y 3.663 euros: 50%

50% Entre 3.663 y 4.884 euros: 60%

60% Entre 4.884 y 6.105 euros: 75%

75% Más de 6.105 euros: 90%

Esto significa que Hacienda nunca puede quedarse de golpe con todo el sueldo de un trabajador, incluso aunque exista una deuda pendiente.

Los expertos fiscales recuerdan que la clave no está en el volumen de ahorro, sino en la existencia de una deuda tributaria firme. El procedimiento de embargo solo se activa cuando el contribuyente no paga impuestos, sanciones o cuotas reclamadas y la deuda pasa a la vía ejecutiva.

Antes de llegar a ese punto, la Agencia Tributaria debe haber enviado notificaciones y concedido plazos de pago voluntario.