Iberia Express amplía sus vuelos entre Madrid y Tenerife por la visita del papa León XIV
Habrá ocho vuelos adiciones con el archipiélago con precios que parten de los 48 euros por trayecto
Iberia Express ha anunciado este miércoles que amplía sus operaciones con los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria, entre el 9 y el 13 de junio, con ocho vuelos adicionales y cerca de 1.500 nuevas plazas con motivo de la visita del papa León XIV a España.
En un comunicado, la aerolínea ha detallado que ha programado dos vuelos adicionales entre Madrid y Gran Canaria para los días 9 y 10 de junio, así como otros tres más en la ruta Madrid-Tenerife los días 10 y 11 del mismo mes, y otros tres entre esta segunda isla y la capital de España para el regreso los días 12 y 13 de junio.
En total, ha asegurado la compañía aérea, se suman unos 1.500 asientos más que los habituales en esas fechas.
Precios de los vuelos
Los precios parten de los 48 euros por trayecto para asistir a la visita de León XIV a Gran Canaria y Tenerife, y poder así "vivir un acontecimiento histórico en el marco incomparable que ofrecen las islas Canarias", ha señalado la aerolínea.
En el comunicado, Iberia Express ha recordado que para la temporada de verano que está por comenzar, y que abarca hasta finales de octubre, también ha reforzado las conexiones del archipiélago con Madrid, ampliando frecuencias y horarios en los que viajar, lo que significará unos 400 vuelos semanales entre ambos territorios.
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