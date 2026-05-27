Hacienda permite deducirte de hasta 560 euros en la Declaracion de la Renta si vives en Canarias y tienes 65 años o más o tienes una discapacidad

Los contribuyentes de Tenerife pueden aplicarse una deducción autonómica en el IRPF en la declaración de la Renta si tienen más de 65 años o acreditan una discapacidad igual o superior al 33%. Se trata de una ventaja fiscal importante que muchas veces pasa desapercibida en el borrador por tratarse de un ahorro fiscal aprobado por el Gobierno de Canarias.

El descuento en la Renta puede alcanzar hasta los 560 euros. Su objetivo es aliviar la carga fiscal de dos de los colectivos con mayores gastos y menor capacidad económica de las islas.

La normativa establece una deducción de 400 euros para personas con discapacidad reconocida y otra adicional de 160 euros para mayores de 65 años. Ambas ayudas son compatibles entre sí, por lo que un contribuyente que reúna las dos condiciones podrá aplicarse el importe completo en su declaración del IRPF.

Esto significa que un contribuyente de más de 65 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% podrá descontarse hasta 560 euros en su declaración si cumple el resto de condiciones exigidas por Hacienda.

Los límites de renta que fija Hacienda

La deducción no está abierta a todos los contribuyentes. La normativa autonómica fija unos topes máximos de ingresos para poder beneficiarse de esta ventaja fiscal durante la campaña de la Renta.

La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no puede superar los 46.455 euros anuales en declaraciones individuales ni los 61.770 euros en tributación conjunta.

Hacienda advierte de que superar esos límites implica perder el derecho a aplicar la deducción autonómica.

Qué requisitos deben cumplirse para acceder a la deducción

La Agencia Tributaria detalla las condiciones que deben cumplir los ciudadanos y que dan derecho a la deducción.

En el caso de la deducción por edad, el contribuyente debe haber cumplido ya los 65 años antes de finalizar el año fiscal. Para el tramo de discapacidad, será necesario disponer de un certificado oficial que acredite un grado igual o superior al 33%.

Además, el beneficiario debe tener la consideración de residente fiscal en Canarias, lo que implica haber permanecido en las Islas más de 183 días durante el ejercicio o tener allí el núcleo principal de su actividad económica.

Para aplicarla, fíjate en la casilla 0923 del borrador para incluir esta deducción autonómica.