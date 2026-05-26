Los vinos canarios cruzan fronteras en busca de nuevos mercados internacionales

Canarias mantiene su estrategia centrada en la internacionalización de sus productos y, en este contexto, los vinos isleños se preparan para cruzar fronteras con su participación en WineMad 2026. La feria, que se inaugura oficialmente este miércoles en Madrid, será la primera cita profesional de carácter internacional en la que estarán presentes una decena de bodegas del Archipiélago. Los vinos canarios ya han ido ganando presencia en el exterior y han despertado el interés de distintos mercados internacionales, con especial atención en países como Japón, donde algunas referencias comienzan a incorporarse en cartas de restaurantes y tiendas especializadas. Un creciente reconocimiento que refuerza la posición del sector vitivinícola, que busca consolidar su proyección exterior.

La situación ya tiene precedentes y los vinos canarios son cada vez más premiados a nivel internacional, "prácticamente en todos los certámenes en los que participan", apunta el gerente del Clúster de Enoturismo de Canarias, Hernán Tejera. La participación del Clúster en el evento será relevante. Junto a la empresa GMR Canarias, intervendrá en el programa de ponencias del Madrid Wine Summit, dentro de bloques dedicados al enoturismo como negocio estratégico, la diversificación y rentabilidad, la relación entre gastronomía, vino y territorio, y la cultura del vino y su impacto social. En estas sesiones se abordarán algunos de los principales retos, cambios y oportunidades del sector vitivinícola.

Pese al creciente reconocimiento de los vinos canarios, el Archipiélago no ha logrado - al menos todavía - consolidarse como destino enoturístico, a diferencia de otras regiones españolas como La Rioja. En este contexto, la feria se plantea como un espacio orientado a dar a conocer nuevas bodegas y producciones, favorecer la creación de relaciones comerciales y facilitar el acceso a una oferta internacional cada vez más amplia. En total, 11 empresas canarias participarán y estarán agrupadas en un stand de 48 metros cuadrados, desde el que presentarán sus elaboraciones en un escaparate de proyección internacional.

Un escaparate de proyección internacional

La filosofía de la feria es clara. Más allá de la proyección internacional, entre sus objetivos se encuentran la apertura de nuevos canales de distribución y la concentración de la oferta. En el caso del Archipiélago, parte de la rentabilidad de las bodegas se vincula a actividades no turísticas. En este contexto, Clúster de Enoturismo de Canarias, explica Tejera, distingue dos vertientes de actuación: por un lado, la promoción y venta de vinos; y por otro, el enoturismo, un segmento en crecimiento a nivel mundial por tratarse de una actividad de "alto valor añadido".

Ferias como WineMad 2026 pueden servir, en opinión de Hernán Tejera, para despertar el interés de los turistas antes incluso de viajar al Archipiélago, incentivando la visita a bodegas canarias como parte de su experiencia en Canarias. Una decisión que, explica, estaría respaldada por el "carácter diferencial" de los vinos canarios. "Somos un territorio volcánico y atlántico, con variedades únicas en las Islas. Hay más de 20 variedades que no se producen en otras partes del mundo", destaca Tejera, en referencia a la singularidad que distingue a la producción vitivinícola canaria en el mercado internacional.

Los retos del sector en las Islas

La agrupación de la oferta, la digitalización del sector para garantizar que todas las empresas dispongan de motores de reserva, y la proyección de Canarias tanto como destino enoturístico como territorio sostenible figuran entre los principales retos del sector vitivinícola del Archipiélago. Algunas de las empresas participantes en la feria acudirán, además, con encuentros y reuniones internacionales ya concertadas. Una circunstancia que abre nuevas posibilidades de expansión hacia mercados exteriores.

En el caso del Clúster de Enoturismo de Canarias, su agenda internacional continuará en octubre con una nueva cita en Italia. El vino canario busca así seguir ganando presencia fuera de las Islas, apoyado en la singularidad de sus producciones y en la creciente proyección del sector enoturístico, que cada vez despierta el interés de perfiles más diversos, entre ellos un público más joven.