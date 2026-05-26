La durabilidad de los nuevos puestos de trabajo en Canarias crece tras la reforma laboral

Los contratos que se firman desde la entrada en vigor de la reforma laboral -final de 2021-, los contratos firmados "presentan una mayor probabilidad de seguir activos". Es la conclusión a la que ha llegado el Centro de Investigación y Transformación Iseak, que tiene al Gobierno de Canarias entre las entidades con las que colabora. En las Islas, antes de la entrada en vigor de la norma que apuesta por los contratos indefinidos solo doce (11,9%) lo eran, hoy esa tasa se eleva hasta el 45,42%.

Son datos extraídos del Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan), correspondientes a los meses de abril de 2019 -para evitar el efecto de las fluctuaciones del mercado laboral posteriores a la pandemia- y de este mismo año. Iseak se declara "especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales y la evaluación de impacto de políticas mediante la analítica de datos". Y son los números los que les permiten afirmar que los contratos, aparte de duración, han adquirido mayor firmeza.

Exceso de temporalidad

El exceso de temporalidad fue una de las principales críticas lanzadas por la Unión Europea (UE) a España cuando tocó analizar la pertinencia de la concesión de fondos públicos a los países que se habían visto más afectados por la crisis sanitaria. Reducir la tasa fue una de las condiciones que Bruselas puso al Gobierno estatal para enviar los Next Generation EU, alrededor de 163.000 millones de euros entre transferencias y préstamos.

Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha una reforma que tomó forma en un real decreto aprobado a tres días de terminar 2021. La convalidación posterior de este fue posible por el error de un diputado del Partido Popular cuando tocó pronunciarse en el Congreso de los Diputados.

¿Qué efecto tuvo la nueva norma sobre la perdurabilidad de los puestos de trabajo? "Antes de la reforma, la probabilidad de que un contrato siguiera activo tras el primer mes era inferior al 50% (49,1%); tras la reforma, esa probabilidad supera ese umbral (56,3%)". Un salto que el informe considera "difícilmente atribuible solo al ciclo económico".

Sin estacionalidad

Para evitar la influencia que el momento de elección de los datos pueda tener sobre el resultado, los investigadores de Iseak -los economistas Lucía Gorjón, Imanol Lizarraga y Gonzalo Romero firman el documento- repiten la operación tomando la tasa de pervivencia de los nuevos contratos seis meses después. Del 44% de 2019 se pasa al 50,6% de 2022. Es decir, la diferencia de entre seis y siete puntos se mantiene.

¿Y qué ocurre con las relaciones laborales temporales? Para empezar, la reforma acota la operatividad de este tipo de contratos a circunstancia claramente demostrables como incrementos puntuales de la producción, por ejemplo. De lo contrario, por defecto, deben ser indefinidos. Desde la reforma laboral, la solidez de los puestos de trabajo cubiertos con contrataciones temporales se muestra más estable con ligeras variaciones al alza: del 44,2% en 2019 al 46,9% de 2022 un mes después de entrar en vigor la reforma, y del 39,3% al 42,7% medio año después.

Colectivos desfavorecidos

En buena lógica, y así lo constata el informe, que lleva por título Reforma laboral 2021: ¿más contratos indefinidos o estabilidad real?, los colectivos que más han visto mejorar su situación son los que en mayor medida padecían la contratación temporal: mujeres, jóvenes y extranjeros. "En 2019, la supervivencia en el umbral de un mes de los contratos iniciados por mujeres era del 47,8%, frente al 50,3% de los hombres", destaca el informe. Tras el cambio de panorama -2022-, la de ellas se incrementa en 7,6 puntos y la de ellos, en 6,9.

"La brecha de género se ha reducido", conceden los autores, "aunque no desaparece", puntualizan. Es más, si bien reconocen que la distancia es menor, concluyen en la inexistencia de "una tendencia de convergencia más allá del salto observado" tras entrar en vigor la reforma laboral. Da fe de ello el reparto por sexos del total de desempleados en Canarias: 13,1 puntos separaban en 2019 a mujeres y hombres, en favor de estos últimos, y 13,6 los separan hoy.

La hostelería, por delante

Sentada la base del bálsamo que ha supuesto la reforma para la estabilidad laboral, la conclusión lógica es que se percibe de manera más clara en los sectores que más utilizaban la contratación temporal. Ahí aparece en primer lugar la hostelería en la que la pervivencia de los nuevos contratos pasó del 39,4% al 50,8%. Un dato que incide de manera directa en el mercado laboral canario, ya que en dicho sector se concentra el 18% de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

El informe de Iseak también extiende una receta para ahondar en la mejora del mercado laboral español. Si el resultado obtenido ha sido positivo cuando se ha atendido la temporalidad, los autores proponen "aplicar esa misma lógica a la jornada". Es decir, establecer la jornada completa como modalidad ordinaria de contratación, limitando el uso de la jornada parcial.