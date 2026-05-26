La Gasolina 95 más barata de Tenerife se vende este martes a 1,290 euros en Santa Cruz

Hoy, martes 26 de mayo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,290€ el litro. La estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,298€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,380€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N, tiene el gasoil a 1,469€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,470€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,380€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,397€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,290€ el litro, seguida por la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,298€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,470€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntallana, estación de SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,539€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 26 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,539€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,589€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,669€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,670€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,869€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,869€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,657€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,739€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,719€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,769€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,709€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,839€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,839€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,380€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,397€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, martes 26 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,338€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,470€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,488€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,499€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 26 de mayo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,298€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

El diésel más barato está en CEPSA LOS ANDENES, a 1,549€ el litro, situada en Avenida El Paso, 108. La segunda opción más barata es la estación DISA LAS CHUMBERAS que ofrece el gasoil a 1,549€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial Los Majuelos.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/05/2026 8:18:07]