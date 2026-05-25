Los mejores precios de gasolina 95 y gasóleo A en Santa Cruz de Tenerife este lunes 25 de mayo

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, lunes 25 de mayo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la gasolinera OCÉANO TACO tiene la Gasolina 95 a 1,298€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,380€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,397€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,380€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,397€ el litro.

La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,298€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,299€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en San Miguel de Abona a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,519€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,669€ el litro. Otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la estación REPSOL a 1,680€ el litro.

La Palma tiene hoy, lunes 25 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,539€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,589€.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

Para llenar el tanque hoy lunes 25 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,657€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,739€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,869€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,869€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,719€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,769€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,839€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,789€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 25 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,699€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 25 de mayo, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,338€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,480€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,380€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,397€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,479€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más rata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 25 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [25/05/2026 8:13:45]