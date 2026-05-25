Iberia Express alcanza 2,7 millones de clientes en Club Express y ofrece descuentos para viajar a Tenerife
Se podrá viajar a la isla por 79 euros por trayecto
Santa Cruz de Tenerife
Iberia Express ha alcanzado los 2,7 millones de clientes de su Club Express y la aerolínea lo ha celebrado con una campaña promocional que incluye descuentos desde 29 euros para viajar en verano, incluido a Tenerife.
Así, la oferta abarca vuelos a ciudades europeas como Mánchester, desde 29 euros por trayecto comprando ida y vuelta, además de a Ibiza desde 36 euros por trayecto, y a otros destinos como Tenerife desde 79 euros por trayecto.
Para acceder a estas tarifas, basta con darse cuenta de alta de forma gratuita en el Club Express a través de la web oficial de la compañía.
La promoción Club Express estará disponible en la web hasta el próximo domingo 31 de mayo para volar hasta el próximo 31 de agosto de este año.
- El líder de la Banda de Añaza espera una década por un juicio por drogas
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
- El emblemático edificio de General Antequera en Santa Cruz se prepara para albergar a 187 empleados municipales
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- El CB Canarias ve la luz al final del túnel, rompe su racha de derrotas y se acerca a un nuevo 'playoff' (96-109)
- El Ayuntamiento de Santa Cruz justifica la orden de cese de las actividades del Real Casino por razones de salubridad, seguridad y protección del medio ambiente
- Todas las claves de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Santa Cruz contra las irregularidades del Real Casino de Tenerife