Iberia Express alcanza 2,7 millones de clientes en Club Express y ofrece descuentos para viajar a Tenerife

Iberia Express ha alcanzado los 2,7 millones de clientes de su Club Express y la aerolínea lo ha celebrado con una campaña promocional que incluye descuentos desde 29 euros para viajar en verano, incluido a Tenerife.

Así, la oferta abarca vuelos a ciudades europeas como Mánchester, desde 29 euros por trayecto comprando ida y vuelta, además de a Ibiza desde 36 euros por trayecto, y a otros destinos como Tenerife desde 79 euros por trayecto.

Para acceder a estas tarifas, basta con darse cuenta de alta de forma gratuita en el Club Express a través de la web oficial de la compañía.

La promoción Club Express estará disponible en la web hasta el próximo domingo 31 de mayo para volar hasta el próximo 31 de agosto de este año.