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Iberia Express alcanza 2,7 millones de clientes en Club Express y ofrece descuentos para viajar a Tenerife

Se podrá viajar a la isla por 79 euros por trayecto

Un avión A321neo de Iberia Express.

Un avión A321neo de Iberia Express. / Iberia Express

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Iberia Express ha alcanzado los 2,7 millones de clientes de su Club Express y la aerolínea lo ha celebrado con una campaña promocional que incluye descuentos desde 29 euros para viajar en verano, incluido a Tenerife.

Así, la oferta abarca vuelos a ciudades europeas como Mánchester, desde 29 euros por trayecto comprando ida y vuelta, además de a Ibiza desde 36 euros por trayecto, y a otros destinos como Tenerife desde 79 euros por trayecto.

Para acceder a estas tarifas, basta con darse cuenta de alta de forma gratuita en el Club Express a través de la web oficial de la compañía.

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La promoción Club Express estará disponible en la web hasta el próximo domingo 31 de mayo para volar hasta el próximo 31 de agosto de este año.

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