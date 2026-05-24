El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,380€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, tiene el gasoil a 1,469€ el litro. En San Miguel de Abona, Tenerife, la estación de servicio PCAN, Avenida Modesto Hernández González, 7, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, domingo 24 de mayo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna, en la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,298€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,380€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,397€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO de San Miguel de Abona en Avenida Lucio Diaz Flores Feo tiene un precio de 1,469€ el litro.

Tenerife tiene hoy, domingo 24 de mayo, la Gasolina 95 más barata en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,298€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,299€.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,519€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SHELL PUNTALLANA de Carretera General km 8 en Puntallana a 1,559€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,539€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,589€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,669€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera LP-114 km 78 de Puntagorda a 1,680€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,869€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,869€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,657€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,739€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,719€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,769€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

Para llenar el tanque hoy domingo 24 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,699€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,709€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,789€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,839€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,380€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,397€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,480€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 24 de mayo, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,338€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,298€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este domingo 24 de mayo está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,479€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,479€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

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