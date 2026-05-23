¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy sábado?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, sábado 23 de mayo, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,380€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,397€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la gasolinera OCÉANO TACO tiene la Gasolina 95 a 1,298€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 1,469€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Miguel de Abona, estación de PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,469€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 23 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 a la estación de servicio OCÉANO TACO para llenar el tanque por 1,298€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,380€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy sábado 23 de mayo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,539€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,589€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntallana, a 1,559€ el litro en SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,669€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la REPSOL, que está a 1,680€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

Para llenar el tanque hoy sábado 23 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,657€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,739€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,869€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,869€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,719€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,769€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,699€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,709€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,809€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,839€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 23 de mayo, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,338€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,380€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,397€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,480€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, sábado 23 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,479€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

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