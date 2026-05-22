La Seguridad Social endurece el control sobre las pensiones mínimas: estos jubilados tinerfeños perderán el complemento si superan este límite de ingresos

Algunos pensionistas tinerfeños habrán notado que su pensión no ha aumentado, pese a los anuncios oficiales del Gobierno sobre la revalorización de las prestaciones. Esto se debe a que la Seguridad Social no aplica la subida a quienes superan determinados límites de ingresos o cuantías máximas fijados por la normativa. El organismo está avisando a los afectados mediante notificaciones relacionadas con el complemento a mínimos.

Esta ayuda sirve para elevar las pensiones más bajas hasta las cuantías mínimas fijadas cada año por ley. Sin embargo, este complemento no está garantizado para todos los jubilados de forma permanente y puede desaparecer si el beneficiario supera determinados límites de ingresos. La clave está en que el complemento a mínimos no funciona como una pensión contributiva ordinaria.

Un grupo de jubilados conversan en un banco / Juan Carlos Castro

Mientras la pensión de jubilación se genera por los años cotizados y las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral, el complemento adicional tiene carácter asistencial y se financia directamente con dinero procedente del Gobierno. Eso significa que la Seguridad Social solo lo mantiene para quienes acreditan una verdadera situación de necesidad económica.

El límite que vigila la Seguridad Social en 2026

Durante este año, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha fijado en 9.442 euros anuales el máximo de ingresos adicionales permitidos para conservar el complemento a mínimos en la mayoría de los casos.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

La cifra afecta a pensionistas que viven solos o tienen cónyuge no dependiente económicamente. En cambio, quienes tienen cónyuge a cargo cuentan con un límite superior, fijado en 11.013 euros anuales. La Seguridad Social revisa los ingresos procedentes de:

Alquileres de viviendas o locales.

Dividendos y acciones.

Intereses bancarios.

Fondos de inversión.

Ganancias patrimoniales.

Actividades económicas o trabajos parciales.

Cuando el pensionista supera esos umbrales, el organismo entiende que ya dispone de recursos suficientes y deja de abonar el complemento asistencial.

La pensión no desaparece, pero sí el extra

Uno de los errores más frecuentes entre los jubilados es pensar que la Seguridad Social puede retirarles toda la pensión. Sin embargo, el recorte solo afecta al complemento a mínimos. Además, el sistema permite recuperar ese complemento en el futuro si el jubilado deja de percibir esas rentas extra y vuelve a situarse por debajo de los límites establecidos, puede solicitar nuevamente el complemento a mínimos.

Gracias a esta decisión, la Seguridad Social se asegura que no hay desigualdades dentro del sistema.