La Seguridad Social cambia las normas: todos los trabajadores tinerfeños tendrán que esperarse hasta los 67 año para cobrar el 100% de la pensión
Los trabajadores que estén pensando en jubilarse deben tener en cuenta la nueva edad legal de jubilación que entrará en vigor en 2027. La Seguridad Social continuará retrasando esta fecha conforme al calendario previsto en la reforma de las pensiones, un proceso que lleva años aplicándose de forma progresiva.
El objetivo de esta reforma aprobada en 2011 y ampliada en 2023 es garantizar el futuro y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre las medidas contempladas figura el aumento gradual de la edad de jubilación, que comenzó en 2013 y se ha ido elevando cada año entre uno y dos meses hasta alcanzar la meta fijada para 2027.
Ese mismo año, el sistema público de pensiones afrontará uno de los mayores cambios de las últimas décadas.
¿Por qué la Seguridad Social retrasa la edad de jubilación?
La Seguridad Social tomó esta decisión hace unos años para hacer frente al fuerte aumento del gasto en estas pagas provocado por el envejecimiento de la población y la jubilación masiva de la generación del baby boom.
La reforma no solo modifica la edad de salida del mercado laboral. También cambia la forma en la que se calcularán las futuras pensiones y eleva progresivamente las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores para sostener el sistema.
También existe un fuerte desequilibrio demográfico y financiero provocado por el aumento de la esperanza de vida. Cuando se diseñó el modelo original de jubilación a los 65 años, la población vivía muchos menos años que en la actualidad. Hoy, los jubilados pasan más tiempo cobrando prestaciones, lo que multiplica el gasto público.
Cada vez hay menos trabajadores sosteniendo a más jubilados. La baja natalidad y el envejecimiento de la población han reducido la conocida como tasa de dependencia, acercándola a apenas dos cotizantes por cada pensionista.
Quién podrá jubilarse a los 65 años en 2027
La Seguridad Social decidió que la edad de jubilación en 2027 sea de
- 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados
- 67 años para quienes hayan aportado menos de 38 años y 6 meses cotizados
Sin embargo, se mantendrá una excepción para las carreras laborales largas. Los trabajadores que hayan cotizado 38 años y medio o más conservarán el derecho a retirarse a los 65 años. Sin embargo, quienes no alcancen ese periodo deberán retrasar obligatoriamente su jubilación hasta los 67 años.
El nuevo cálculo de la pensión que llega tras 2027
Aunque la edad de jubilación dejará de subir, el sistema seguirá transformándose. A partir de 2027 comenzará a implantarse un nuevo modelo dual para calcular la pensión.
La Seguridad Social aplicará automáticamente la opción más favorable para el trabajador:
- Mantener el cálculo tradicional con los últimos 25 años cotizados.
- O ampliar el cómputo a 29 años, permitiendo descartar los dos peores ejercicios de cotización.
El objetivo es proteger a quienes hayan sufrido desempleo o salarios más bajos al final de su carrera laboral. La implantación será progresiva hasta 2040. Desde 2044 desaparecerá definitivamente el modelo actual y solo quedará el nuevo sistema ampliado.
Con estas medidas, la Seguridad Social busca aumentar los ingresos del sistema mientras intenta contener el gasto retrasando parcialmente la salida del mercado laboral.
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