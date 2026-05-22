La Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife se encuentra a 1,299 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 22 de mayo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,380€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,480€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arafo, isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,487€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 22 de mayo, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,299€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,380€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,397€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,480€ el litro. La segunda mejor opción está en Arafo, a 1,487€ el litro en PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntallana, estación de SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,669€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,680€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 22 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,539€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,589€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,719€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,769€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,869€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,869€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,635€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,809€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la ESTACION SERVICIO CHIPUDE, que está a 1,809€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 22 de mayo, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,699€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,699€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,789€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,789€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,338€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,380€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,397€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 22 de mayo está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,480€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,488€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,549€ el litro, situada en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación DISA VISTABELLA que ofrece el gasoil a 1,559€ el litro en Gasóleo A en Calle la Milagrosa, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 22 de mayo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,499€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/05/2026 8:19:26]