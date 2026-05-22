Francis Candil, consejero de Bienestar Social: «El 'cohousing' puede ayudar a los jóvenes a emanciparse»

En promoción a esta fórmula residencial, que ya se lleva acabo en partes de la Penísnula y en algunos países europeos, Francis Candil participó en la jornada sobre cooperativas de viviendas colaborativas en el Club LA PROVINCIA.

¿Cómo surge esta jornada sobre vivienda colaborativa?

Surge a raíz de una convocatoria de subvenciones vinculada a los fondos NextGeneration y MRR, que, según nos han comentado, ha sido la única en España destinada a apoyar proyectos de vivienda colaborativa. En Canarias existen 11 cooperativas en los municipios de Firgas, Arucas, La Laguna, El Sauzal y Los Llanos de Aridane, y se planteó celebrar una jornada para dar continuidad a esta línea, respaldar lo que se ha hecho hasta ahora y ayudar a trazar nuevos objetivos de cara al futuro.

Esta financiación llega en un momento en el que acceder a una casa es muy complicado, sobre todo, para los jóvenes. ¿La vivienda colaborativa se presenta como una alternativa a largo plazo?

Es un modelo alternativo al residencial tradicional. Históricamente, muchas personas mayores solo se planteaban salir de su vivienda para ir a una residencia. Ahora aparecen propuestas intermedias que permiten el encuentro, compartir servicios y ofrecer más garantías de cuidado, tanto para las personas mayores como para sus familias. En Canarias todavía se están dando los primeros pasos, aunque en otros lugares de Europa y del Estado ya hay experiencias muy desarrolladas.

¿Ha dejado de ser realista emanciparse de forma individual o está surgiendo una generación obligada a compartir vivienda?

Se combinan las dos cosas. El cohousing no es un modelo tan nuevo como algunos piensan, aunque en las Islas sí resulta novedoso. En nuestro caso se ha planteado como alternativa a la institucionalización de las personas mayores, pero en otros lugares también funciona como respuesta a la necesidad de vivienda de los jóvenes y como primer paso hacia la emancipación.

Entonces, ¿no es una respuesta temporal a la crisis habitacional, sino una fórmula que ha venido para quedarse?

Sí, no tengo ninguna duda de que ha venido para quedarse. Aunque tenga desarrollos desiguales en el Archipiélago estamos interesados en que los cabildos empiecen a valorarla como una alternativa residencial. Puede ayudar a que los jóvenes den un primer paso para emanciparse y, además, liberar viviendas para otros modelos familiares.

¿Hasta qué punto esta fórmula condiciona proyectos de vida de los jóvenes, como formar una familia o vivir solos?

Ha habido una evolución importante en el modelo familiar: se retrasa la llegada de los hijos y cambian las formas de convivencia. El cohousing puede ayudar a una persona joven de 18, 19 o 20 años a emanciparse, pero no está pensado para todos los modelos de demanda alojativa ni de familia.

¿Qué requisitos debe tener una vivienda colaborativa?

Depende del modelo de cooperativa, pero debe garantizar la participación de los cooperativistas, la implicación personal en el proyecto y la corresponsabilidad en la gestión de los recursos comunitarios. La clave está en compartir recursos, espacios y servicios, y también en responder a problemas sociales como la soledad y la pérdida de redes en las personas mayores.

En los próximos años veremos un crecimiento de este tipo de iniciativas en Canarias.

En una sociedad más individualista, ¿cómo se hace llegar el mensaje de que esta fórmula puede ser útil?

Jornadas como esta ayudan a visibilizar estas iniciativas. Hay gente que desconoce que en Canarias funcionan 11 cooperativas, en concreto en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. También ayuda que los medios se hagan eco y que estas respuestas cuenten con el apoyo de la administración pública. En los próximos años veremos un crecimiento de este tipo de iniciativas. en Canarias.

¿Cómo imagina el futuro de la vivienda para jóvenes y mayores si no se impulsan estas nuevas fórmulas residenciales?

La solución no va a venir solo por un lado. Habrá muchas soluciones. Es verdad que la centralidad la tienen las políticas de vivienda orientadas a construir más casas que respondan a la demanda existente. Pero también hay que seguir apoyando políticas alternativas como el cohousing o el coliving. Estas fórmulas no solucionan directamente el problema de la vivienda, pero sí pueden ayudar a liberar viviendas y a generar respuestas para algunos perfiles.

Noticias relacionadas

¿Qué aporta la convivencia entre distintas generaciones?

Es una forma de recuperar vínculos entre jóvenes y mayores en un momento de pérdida de espacios comunes y canales de comunicación. Además, ayuda a combatir la soledad.