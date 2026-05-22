Riquelme prepara al consejo de administración de Cox ante su candidatura a la presidencia del Real Madrid y anuncia el cambio de nombre de la compañía

Cox ha estado en boca de todos en los últimos meses. La compra del 100% del negocio de Iberdrola en México o el éxito rotundo en Wall Street de la utility de agua y energía, tras colocar su primera emisión de bonos en Estados Unidos por un importe de 2.000 millones de dólares han sido los últimos hitos de la compañía. A ello se suma que su presidente, Enrique Riquelme, confirmó este jueves a la junta electoral del Real Madrid que presentará su candidatura para presidir el club.

Tan solo un día después, Sevilla ha acogido este viernes la segunda junta de accionistas en la ciudad. La compañía, que debutó en la bolsa española en noviembre de 2024, ha reunido en esta cita a 40 accionistas, que suman más de 71,6 millones de acciones y el 84,44% de la capital social y que han aprobado todos los puntos planteados del orden del día.

Cambio de nombre

Durante su intervención en la junta de accionistas, Riquelme ha confirmado que la sociedad pasará a denominarse Cox Infrastructure Group y que la dirección social pasará de estar en Palmas Altas al Puerto de Sevilla, donde se ubicará el nuevo centro de operaciones de Cox. Además, la junta de accionistas ha aprobado la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de la sociedad

"2025 ha sido, sin duda, uno de los años más importantes de nuestra historia reciente. Un año en el que Cox ha cambiado de dimensión y, sobre todo, en el que hemos demostrado capacidad de ejecución. En un entorno de elevada complejidad económica, financiera y geopolítica, la compañía ha avanzado con determinación y ha cumplido los objetivos que nos habíamos marcado", ha enfatizado Riquelme.

"Consolidación de un modelo industrial diferencial"

En este sentido, ha añadido que estos resultados reflejan "la consolidación de un modelo industrial diferencial, basado en infraestructuras esenciales de agua y energía, en mercados con fuertes necesidades estructurales de inversión y crecimiento". Así, ha hecho hincapié que se está construyendo "una compañía preparada para crecer y durar décadas".

En este punto, ha hecho referencia a la principal operación realizada en los últimos meses: la adquisición de Iberdrola México. "Se trata de una operación verdaderamente transformacional para Cox. Una operación que cambia la escala de la compañía. Con esta adquisición incorporamos una plataforma integrada con una posición diferencial en un mercado estratégico para el grupo", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que "no se trata de una decisión oportunista ni aislada: es el resultado natural de una estrategia que llevamos años construyendo". Así, ha recordado que la empresa lleva más de una década operando en México.

Durante la junta de accionistas, Riquelme ha recordado que Cox cerró el ejercicio 2025 con unos ingresos de 2.551 millones de euros, un Ebitda de 786 millones y una generación de caja operativa próxima a los 600 millones de euros.

"Duplicamos ingresos, triplicamos Ebitda y cuadruplicamos la generación de caja operativa, es decir, más escala, más rentabilidad y muchas más capacidades de generación de caja", ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado que seguirá operando la compañía "con la misma disciplina, el mismo rigor financiero y la misma prudencia en la asignación de capital que nos ha traído hasta aquí".

Una mirada al futuro

En cuanto al futuro, Riquelme ha destacado que seguirá centrándose en el desarrollo de infraestructuras de energía y agua "manteniendo rigor financiero".

"Lo que hemos vivido este año no es simplemente un crecimiento de escala, es la construcción de una compañía distinta. Hoy Cox es una compañía más internacional, más recurrente, más sólida y con una capacidad financiera y operativa muy superior a la que tenía hace un año", ha abundado.

Referencia al Real Madrid

Durante su alocución, Riquelme ha hecho referencia a su candidatura a presidir el Real Madrid.

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"Como han podido ver, en los últimos días han aparecido determinadas informaciones en prensa relativas a una posible candidatura a la presidencia del Real Madrid. Quiero simplemente señalar que con independencia de la decisión final que se tome al respecto, tengo plena confianza en el equipo directivo de Cox. Que ha demostrado ser pieza fundamental de su liderazgo y la ejecución de su estrategia", ha señalado.