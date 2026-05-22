Coca-Cola aporta 433 millones de euros de valor añadido a la economía canaria

Coca-Cola continúa consolidándose como un motor para la economía y el empleo en Canarias. Según el Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen y presentado hoy en un acto en Gastrocanarias, la actividad local de Coca-Cola generó 433 millones de euros de valor añadido en la economía canaria, equivalente al 0,75% del PIB regional.

De esta cifra, 32 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en Canarias, y los 401 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Los consumidores en España gastaron un total de 9.200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

"Coca-Cola lleva más de 70 años produciendo bebidas en Canarias. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en el archipiélago. Desde nuestra planta de Tenerife y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio canario impulsamos una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también contribuye activamente al desarrollo social", afirma el gerente Comercial de Canarias de Coca-Cola Europacific Partners, Jesús Illana.

En el acto, el viceconsejero de Industria y Comercio, Felipe Afonso El Jaber, valoró que "las grandes empresas como Coca-Cola sean transparentes y cuenten a la sociedad lo que están haciendo, en materia de compromiso social o con el entorno económico. Desde luego, este es un ejemplo de empresa comprometida con la sostenibilidad, con el voluntariado y con el pequeño tejido comercial".

Empleo y contribución local

Los datos presentados muestran, además, la amplia capacidad y el importante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico canario, un posicionamiento que alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región.

La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 6.938 personas en Canarias. De ellos, 218 son empleos directos y 6.720 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que, por cada empleo directo apoya la creación de 30 puestos de trabajo indirectos.

El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Jorge Escuder, aseveró que "Coca-Cola Europacific Partners es un pilar fundamental de la economía de Canarias. Hablamos de casi 7.000 empleos generados, de 373 millones de euros de valor añadido en la cadena de clientes, con una planta actualmente en Tacoronte, pero que lleva más de 70 años produciendo en Canarias. Eso no lo genera ningún producto importado. Lo genera una industria anclada en el territorio. El impacto de Coca-Cola no termina en sus instalaciones. Termina en las empresas que le suministran sus inputs intermedios, los envases de vidrio, en los distribuidores, en el tejido logístico... Eso es el efecto multiplicador de la industria: cada euro producido aquí mueve entre 2,5 y 3,5 euros en el conjunto de la economía canaria".

La fuerza industrial de la compañía y la gran capilaridad de su sistema de distribución y equipo de ventas permite a Coca-Cola contribuir e impulsar el desarrollo de las economías locales, gastando 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España. Además, distribuye sus productos a más de 17.867 puntos de venta en Canarias. Esta capilaridad permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales de la región.

En Canarias, se encuentra, también, una de las principales instalaciones industriales del grupo: la planta de Tacoronte, en Tenerife. Con 5 líneas de llenado, 53.600 m² de superficie, 30.000 pallets de capacidad de almacenamiento, puede llegar a gestionar hasta 100 camiones al día. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 24 millones en esta planta.

Más allá de la economía: impacto en la sociedad y en el medio ambiente

Asimismo, Coca-Cola impulsa en Canarias iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven la resiliencia de las comunidades, siempre trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas.

"En el ámbito social, destacan programas como GIRA Mujeres, que ha contado desde su creación hace 9 años con la participación de 363 mujeres canarias. También es el caso de GIRA Jóvenes, proyecto que ha dado formación a 31 jóvenes de las islas. A nivel nacional, la compañía ha reforzado su plan de voluntariado corporativo con la dedicación de 8.700 horas por parte de sus empleados, contribuyendo al desarrollo de proyectos de impacto en todo el territorio", detalló la gerente de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad Área Sur de Coca-Coca Europacific Partners, Beatriz Codes.

Desde el punto de vista ambiental, Coca-Cola continúa trabajando en proyectos como Mares Circulares, que desde 2018, ha contribuido a recoger más de 15 toneladas de residuos de las playas y entornos acuáticos de las islas gracias a la participación de más de 5.000 voluntarios canarios.

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Asimismo, Coca-Cola colabora con bares y restaurantes para ayudarles a reducir su huella de carbono a través de Hostelería #PorElClima. Ya hay más de 949 establecimientos canarios adheridos a esta iniciativa, dentro de los más de 19.000 locales implicados a nivel nacional.