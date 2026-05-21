Hacienda lo hace oficial: te puedes ahorrar 1.000 euros en la Declaración de la Renta si pones tu casa en alquiler gracias a esta deducción autonómica exclusiva de Canarias

El mercado de la vivienda cuenta con menos oferta frente a una demanda creciente. Cada vez más personas buscan una casa para vivir, mientras los precios, tanto de compra como de alquiler, continúan al alza. Para incentivar que salgan más inmuebles al mercado, el Gobierno de Canarias contempla una deducción autonómica destinada a quienes ponen viviendas en alquiler como residencia habitual. Se trata de una ventaja fiscal de Hacienda todavía poco conocida por muchos contribuyentes tinerfeños.

Al tratarse de una deducción autonómica debes prestar atención y revisar el borrador, ya que puede no aparecer aplicada de forma automática. Si cumples los requisitos exigidos por la Agencia Tributaria, podrás beneficiarte de esta rebaja en el IRPF en la Declaración de la Renta de este año.

Así puedes aplicar la deducción de hasta 1.000 euros

El Gobierno de Canarias mantiene activa una de las deducciones autonómicas menos conocidas de la declaración de la Renta, pero también una de las más potentes para quienes decidan poner viviendas vacías en el mercado del alquiler habitual. La medida permite desgravar hasta 1.000 euros por inmueble a los propietarios. El incentivo fiscal busca aumentar la oferta de vivienda habitual en las islas en pleno contexto de crisis de acceso al alquiler y subida de precios.

La deducción autonómica está dirigida a todos los contribuyentes que sean propietarios o usufructuarios de inmuebles situados en las islas y que decidan alquilar una vivienda que llevaba vacía. La ayuda se aplica en el tramo autonómico del IRPF y permite descontar hasta 1.000 euros por cada vivienda que se incorpore al mercado de alquiler habitual. Hacienda fija un límite máximo de cinco inmuebles por contribuyente, lo que sitúa la deducción total en hasta 5.000 euros si se cumplen todos los requisitos exigidos.

La vivienda tenía que estar vacía

Uno de los puntos clave de la medida es que la casa no puede haber estado alquilada previamente. La normativa exige que el inmueble hubiese permanecido vacío durante todo el ejercicio fiscal anterior a la firma del contrato. También podrán acogerse quienes hayan comprado o heredado una vivienda, siempre que la pongan en alquiler en un plazo máximo de seis meses desde la adquisición. La finalidad del incentivo es movilizar viviendas cerradas y aumentar el parque de alquiler residencial disponible en Canarias.

Vivienda en alquiler en el Archipiélago. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El contrato debe durar al menos tres años

La Agencia Tributaria exige además que el contrato tenga una duración efectiva mínima de tres años. Sin embargo, la norma contempla una excepción importante para evitar que el propietario pierda la deducción si el inquilino abandona antes la vivienda. En esos casos, el arrendador mantendrá el derecho a la ayuda siempre que consiga volver a alquilar el inmueble en un plazo inferior a seis meses y la suma total de ambos contratos alcance esos tres años exigidos.

La deducción únicamente se aplica a viviendas destinadas a residencia habitual del inquilino. Quedan fuera los alquileres turísticos, vacacionales o temporales, así como aquellos arrendamientos vinculados a actividades económicas.

Arcadi España, ministro de Hacienda / José Luis Roca

Tampoco podrán beneficiarse los propietarios que alquilen el inmueble a familiares directos. La ley prohíbe aplicar esta ventaja fiscal cuando el inquilino sea el cónyuge o un pariente de hasta tercer grado, incluyendo padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos o cuñados. Las parejas de hecho inscritas también quedan equiparadas a los matrimonios a efectos de esta limitación.

Así se calcula la deducción

La cuantía es fija 1.000 euros por vivienda, pero si el inmueble tiene varios propietarios, el importe se reparte según el porcentaje de titularidad de cada uno. Además, Hacienda recuerda que la ayuda solo puede aplicarse una vez por vivienda, solo en el ejercicio fiscal correspondiente al año en el que se firma el contrato de alquiler.

La deducción incluye una advertencia importante para los contribuyentes: incumplir posteriormente cualquiera de los requisitos obliga a devolver el dinero. Si Hacienda detecta que no se respetó la duración mínima, que el inmueble dejó de destinarse a vivienda habitual o que existió algún incumplimiento de las condiciones exigidas, el propietario tendrá que reintegrar la cantidad deducida junto con los intereses de demora correspondientes.

Por eso, los asesores fiscales y expertos en vivienda recomiendan conservar toda la documentación relacionada con el alquiler, incluidos contratos, justificantes y posibles cambios de inquilino durante los tres años exigidos por la normativa.