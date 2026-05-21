La gasolina 98 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy jueves se localiza en la capital

Hoy jueves 21 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,380€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,397€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N en la isla de Tenerife, a 1,479€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,480€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,299€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,380€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,397€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Miguel de Abona, en la estación PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el diésel está a 1,479€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,480€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 21 de mayo, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,299€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,669€ el litro. Otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la estación REPSOL a 1,680€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,519€ el litro.

La Palma tiene hoy, jueves 21 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,539€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,589€.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,869€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,869€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,719€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,769€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 21 de mayo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,635€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,729€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para llenar el tanque hoy jueves 21 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,679€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,699€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,809€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3, donde sale a 1,789€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Hermigua, estación de DISA HERMIGUA en Carretera TF-711 km 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,480€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,488€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,329€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,380€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 21 de mayo está en la estación de servicio PCAN a 1,549€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación DISA PADRE ANCHIETA a 1,575€ el litro de Gasóleo A en Glorieta del Brasil.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/05/2026 8:08:15]