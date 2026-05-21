Cirsa gana 44,6 millones en el primer trimestre, un 58,9% más

Cirsa cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 44,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 58,9% respecto a los 28,1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La mejora se apoyó en el crecimiento operativo del grupo y en la reducción de los gastos financieros tras la refinanciación de deuda ejecutada en 2025.

El beneficio atribuible a la sociedad dominante se situó en 34,6 millones de euros, frente a los 18,7 millones del primer trimestre de 2025. Por su parte, el beneficio neto ajustado, magnitud utilizada como base para el cálculo del dividendo, alcanzó los 69,9 millones, un 32,8% más.

Los ingresos operativos netos de la compañía ascendieron a 623 millones de euros entre enero y marzo, un 8% más que un año antes. Excluyendo el impacto de los tipos de cambio, el avance fue del 9,5%. Cirsa atribuyó esta evolución al buen comportamiento tanto del negocio presencial como del canal online, en un trimestre sin actividad significativa de fusiones y adquisiciones.

El ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del grupo creció un 8,5%, hasta 193,9 millones de euros. El margen sobre ingresos operativos netos se mantuvo en el 31,1%, en línea con el registrado en el primer trimestre de 2025, pese al mayor peso del negocio online, que presenta márgenes más reducidos. La compañía destacó que encadena ya 71 trimestres consecutivos de crecimiento del ebitda, excluyendo el periodo afectado por la pandemia.

Por áreas de negocio, la actividad retail avanzó un 8%, con un crecimiento orgánico del 6,6%. La división de Solts España -tragaperras- fue una de las principales palancas del trimestre, con un aumento de ingresos del 13,1% y un ebitda de 64,3 millones, un 17,8% más. Cirsa explicó que esta mejora se debió principalmente al aumento de los ingresos por máquina, al programa de renovación de slots y al buen comportamiento del negocio B2B.

La unidad de casinos elevó sus ingresos operativos netos un 8,3%, hasta 258,5 millones, mientras que su ebitda creció un 8,2%, hasta 103,3 millones. La compañía señaló que el negocio mantuvo una evolución positiva en la mayoría de geografías, pese al cierre temporal de algunos locales en México durante febrero por episodios de inestabilidad regional.

El negocio online también aumentó sus ingresos operativos netos, con un crecimiento del 9,4%, hasta 143,4 millones, apoyado en un incremento dele22,4% del volumen de apuestas. Sin embargo, su ebitda descendió un 11,9%, hasta 21,4 millones, por el impacto del aumento progresivo de los impuestos al juego en Perú tras la regulación del mercado online.

La mejora del resultado neto también estuvo impulsada por la caída de los gastos financieros, que se redujeron en 17,9 millones de euros, un 34% menos que en el primer trimestre de 2025. Según Cirsa, esta evolución responde a la refinanciación de bonos realizada en el cuarto trimestre de 2025 y a la reducción de deuda lograda durante el ejercicio anterior.

Al cierre de marzo, la deuda financiera neta se situó en 2.049,1 millones de euros, con una ratio de deuda neta sobre ebitda de 2,69 veces. La posición de caja alcanzó los 314,7 millones y la liquidez total disponible ascendió a 699 millones. La compañía indicó que su apalancamiento proforma se sitúa en 2,6 veces, cerca de su rango objetivo de entre 2 y 2,5 veces.

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Cirsa mantiene además una cartera activa de oportunidades de adquisición que, según la compañía, podrían acelerar la inversión y elevar el crecimiento de los ingresos por encima del 10%. En materia ESG, el grupo fue reconocido como “ESG leader” por Sustainalytics, incluido en el S&P Yearbook y aceptado para incorporarse a la iniciativa SBTi.