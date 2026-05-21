Previsiones
Bruselas confirma a España como la economía del euro que más crecerá en 2026 y 2027
La Comisión Europea prevé que el PIB avance un 2,4% este año y un 1,9% el próximo, mientras el paro bajará del 10% por primera vez desde 2007
La Comisión Europea sitúa de nuevo a España a la cabeza del crecimiento entre las grandes economías de la zona euro. Las Previsiones de Primavera del Ejecutivo comunitario apuntan a que el PIB español crecerá un 2,4% en 2026 y un 1,9% en 2027, unos ritmos muy superiores a los previstos para el conjunto del área monetaria, que avanzará un 0,9% este año y un 1,2% el próximo.
Con estas cifras, España se consolida como la gran economía del euro con mayor dinamismo en el horizonte de previsión. El crecimiento previsto para el país supera ampliamente al de Alemania, para la que Bruselas estima avances del 0,6% en 2026 y del 0,9% en 2027; al de Francia, con un 0,8% y un 1,1%, respectivamente; y al de Italia, que crecería un 0,5% este año y un 0,6% el siguiente.
Las nuevas previsiones comunitarias mejoran en una décima la estimación de crecimiento para España respecto al ejercicio de otoño y elevan en dos décimas la proyección que el propio Ministerio de Economía, Comercio y Empresa había mantenido en el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, donde calculaba un avance del 2,2% para 2026.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo interpreta estas cifras como "una confirmación de la fortaleza de la economía española en un contexto internacional marcado por la elevada incertidumbre, la guerra de Irán y la volatilidad de los mercados energéticos".
Uno de los principales motores seguirá siendo el empleo. Según las previsiones de la Comisión, la ocupación crecerá un 2,3% en España en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% previsto para la zona euro en ambos ejercicios. Esta evolución permitirá que la tasa de paro baje al 9,9% este año y al 9,6% el próximo, lo que supondría situarla por debajo del 10% por primera vez desde 2007, antes del estallido de la crisis financiera.
Aumento de la inflación
En materia de precios, Bruselas prevé que la inflación repunte tres décimas en España en 2026, hasta el 3,0%, mientras que en el conjunto de la zona euro el incremento será de nueve décimas, hasta ese mismo nivel. En 2027, la inflación española se moderará al 2,5%, ligeramente por encima del 2,3% estimado para el área monetaria. Economía atribuye esta contención relativa al peso creciente de las energías renovables, el denominado “escudo renovable”, y a las medidas de respuesta adoptadas por el Gobierno frente a los shocks energéticos.
Las previsiones también apuntan a una mejora de las cuentas públicas. La Comisión calcula que el déficit español se situará en el 2,4% del PIB en 2026 y bajará al 2,0% en 2027, por debajo de la media de la zona euro, donde el desequilibrio presupuestario alcanzaría el 3,3% este año y el 3,5% el próximo.
La deuda pública también mantendrá una senda descendente. Bruselas estima que el endeudamiento se reducirá hasta el 99,6% del PIB en 2026 y al 98,9% en 2027, lo que situaría la ratio por debajo del umbral del 100% por primera vez desde 2013.
Para el Ministerio de Economía, las previsiones de la Comisión Europea refuerzan la singularidad de la trayectoria española dentro del euro: una economía que combina crecimiento por encima de la media, creación intensa de empleo, reducción del paro y consolidación fiscal en un entorno exterior adverso.
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