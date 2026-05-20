Estas son las ayudas que los autónomos canarios pueden solicitar a partir de mañana

Los trabajadores autónomos de Canarias pueden solicitar desde mañana mismo las ayudas para conciliar la vida familiar y laboral, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la convocatoria del programa ‘Concilia’, una nueva línea de subvenciones orientada a facilitar la conciliación de las personas trabajadoras por cuenta propia en las islas. El programa, incluido en el Plan Respaldo Autónomos, elaborado por la Dirección General de Autónomos, contempla ayudas para sustituciones por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como para la contratación de apoyo en el cuidado de menores, personas mayores o dependientes, y para sufragar parte del coste de servicios de cuidado, como guarderías o centros de día.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó que “con esta esperada convocatoria, pionera en las islas, damos un paso más en el compromiso de este Gobierno con los autónomos, porque sabemos que emprender y mantener un negocio exige apoyo real”. Domínguez subrayó además que “la conciliación laboral y familiar, la contratación y la segunda oportunidad son pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte y con más capacidad para generar empleo en Canarias”.

Esta convocatoria va dirigida a todas las personas autónomas residentes en Canarias dedicadas a cualquier sector y en cualquier estado, es decir, nuevos, consolidados o en crecimiento. La ayuda tiene carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025 y es posible contratar a familiares de la persona autónoma.

Acerca del programa

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, señaló que el programa se apoya en el trabajo técnico desarrollado por el Servicio Canario de Empleo, “lo que ha permitido articular una convocatoria adaptada a la realidad del colectivo autónomos”. Además, recordó que “en Canarias hay actualmente 147.314 personas trabajadoras por cuenta propia, una cifra que ya supera el número de personas desempleadas en las islas, lo que refleja la importancia creciente del colectivo dentro del tejido económico del Archipiélago”. De León aseguró que estos datos “permiten tener una imagen bastante fiel de cómo evoluciona el trabajo autónomo en las islas y ayuda a ajustar mejor las políticas públicas a sus necesidades reales, especialmente en ámbitos como la conciliación y mantenimiento de la actividad”.

Por su parte, el presidente de ATA Canarias, Pedro Andueza, afirmó que “estas medidas, impulsadas a través del programa Concilia, suponen un avance muy positivo para los trabajadores autónomos de Canarias, ya que responden a una necesidad clave: la conciliación entre la vida laboral y familiar. Las ayudas previstas para maternidad, cuidado de dependientes y apoyo a los gastos familiares demuestran una mayor sensibilidad hacia los autónomos que, en muchas ocasiones, carecen de la protección social suficiente”. Además, prosiguió, “este tipo de iniciativas no solo favorecen el bienestar personal y familiar de los autónomos, sino que también contribuyen a fortalecer la estabilidad y continuidad de sus negocios, impulsando un tejido empresarial más sólido y sostenible en las islas”.

El Programa Concilia

El programa Concilia contempla tres líneas de ayudas: Concilia 1, que financia la contratación de una persona sustituta cuando el trabajador autónomo esté de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia; además, puede apoyar la conversión posterior en contrato indefinido con la misma persona sustituta; Concilia 2, que subvenciona la contratación indefinida de una persona que ayude en el cuidado de hijos menores, personas mayores o personas con dependencia a cargo de la autónoma; y Concilia 3, que cubre parte de los costes de centros o servicios de cuidado de menores, mayores o personas dependientes, incluidos ciertos servicios en vacaciones escolares o fuera del horario lectivo.

Las ayudas serán de hasta 8.800 euros en los supuestos de sustitución por riesgo durante el embarazo o la lactancia, así como subvenciones de hasta 7.500 euros o 9.000 euros cuando la contratación indefinida se destine a colectivos prioritarios. En el caso de Concilia 3, la ayuda cubrirá el 75% del coste de los servicios de cuidado, con un máximo de 3.000 euros. Todas las líneas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/10923 y la Dirección General de Autónomos ha habilitado un correo electrónico dirgral.autonomos@gobiernodecanarias.org para resolver cualquier duda.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para respaldar al trabajo autónomo, reforzar la estabilidad de los negocios y favorecer la creación de empleo, como +uno52, que persigue la reinserción laboral de personas iguales o mayores de 52 años.

Domínguez afirmó que, en breve, también saldrá la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal, que permite el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja. Además, recordó, que el Ejecutivo regional ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”. Otra de las medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos es la bonificación de los intereses de los préstamos para inversiones productivas o la segunda oportunidad, que persigue, a través de créditos, “ayudar a las empresas a reconducirse y que no tengan que cerrar”.