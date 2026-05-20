El aumento del precio de los fertilizantes reduce hasta en un 30% la producción de papa canaria

El incremento del precio de los fertilizantes desde el inicio de las hostilidades en el golfo Pérsico está impactando ya en la soberanía alimentaria de las Islas. Los agricultores canarios se han visto obligados a cambiar su estrategia de preparación de los terrenos y cuidado de las plantaciones para mantener su competitividad. Eso ha generado una caída de la productividad, es decir, en la hectárea en la que hasta hace poco se recogían entre 25 y 30 toneladas de papas hoy se llega con dificultad a entre las 20 y las 22 toneladas.

Esa pérdida de hasta el 30% de la producción es un golpe a la soberanía alimentaria. Cuestión que, en opinión del secretario insular de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en Tenerife, Miguel López, demuestra que la fertilización es un pilar a la hora de perseguir mayores cotas en dicha soberanía.

También el tomate

Otra muestra. El metro cuadrado de tomateras aportaba entre diez y doce kilos de fruto. Hoy la productividad del mismo terreno se queda en los siete kilogramos en el mejor de los casos. «Es lo que estamos observando sobre el terreno», explica el ingeniero agrónomo Nauzet Morales, uno de los asesores técnicos de COAG-Canarias. El único consuelo es que al menos la subida del precio de los abonos que se utilizan en las Islas no ha llegado al 70% que tienen que soportar los productores de cereales peninsulares.

Serán los próximos meses de «septiembre y octubre», continúa Morales, los que den la medida del recorte de la soberanía alimentaria a la que se enfrenta la comunidad autónoma. «Ahora ya se está cerrando la campaña y toca preparar el terreno», detalla. Y, por tanto, es el momento de acometer una primera fase con la utilización de los abonos de liberación lenta

Menor rendimiento

Estos son los que van a determinar el rendimiento que pueda dar el terreno toda vez sea sembrado. La mala noticia es que la subida de los precios está provocando que los agricultores prescindan en parte de ellos y apuesten más por los de foliación, que son los que se pulverizan cuando las plantas asoman.

En medio, los de fertirrigación –fertilización mediante el riego– se reducen hasta desaparecer por completo en algunos casos. Y toda esa ausencia sumada es la que provoca que el rendimiento del terreno sea menor o, dicho de otro modo, que haya menos papas y tomates del país en el mercado.

Llegan tarde

La estrategia europea persigue el empleo de sustancias orgánicas en detrimento de las generadas en los laboratorios químicos. Un fin a priori loable que, sin embargo, no respeta el paso al que camina la realidad sobre el terreno. «Ahora anuncian 700 millones de euros para el estudio», expone el secretario insular de COAG en Tenerife. Nada que oponer a dicha iniciativa en sí, pero todo a que se anuncie cuando ya los agricultores se han visto atropellados por la necesidad de reducir el uso de los abonos que venían utilizando.

Es más, Miguel López celebra que se camine en la dirección del aprovechamiento de los residuos generados en el terreno. «Se decidió apostar por las energías renovables y eso es lo que ahora está evitando un incremento de la factura de la luz a pesar del alto precio del petróleo y el gas; en este caso también sería una gran noticia una estrategia para el fomento de las fertilizaciones orgánicas», añade el dirigente de COAG.

Reducir la dependencia

La reducción de la dependencia que se tiene del exterior partiendo de la recogida selectiva de residuos o el aprovechamiento de los lodos de las depuradoras, por ejemplo, es lo que permite a López sostener la importancia que tiene ser soberanos también en el capítulo de la fertilización en el camino a ese objetivo último de la soberanía alimentaria.

Precisamente reducir la dependencia del exterior para mantener abastecidos los mercados es uno de los principales objetivos declarados por el Gobierno de Canarias. Recientemente, el consejero de Agricultura autonómico, Narvay Quintero, detalló en el Parlamento regional las acciones que su departamento está acometiendo para aligerar otra carga que las decisiones de Bruselas está generando a los productores en el camino a mantener sus producciones.

Demanda tensionada

La carta de productos para prevenir y combatir las plagas es cada vez más reducida. Eso genera tensiones en el mercado al concentrar la demanda de los agricultores en un segmento de todo el catálogo que estaba operativo hasta hace solo unos meses. Como resultado, también esos productos se están encareciendo y presionando sobre las estructuras de costes.

Quintero explicó la pasada semana en la Cámara autonómica el agravio comparativo que se estaba generando desde la Unión Europea (UE), ya que Canarias «no puede competir en igualdad de condiciones con otros territorios productores como Francia, Italia o Portugal, que sí cuentan con permisos extraordinarios para utilizar determinadas herramientas fitosanitarias». Por ello, el consejero reclamó al Estado alternativas.