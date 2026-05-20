Alquiler vacacional en Canarias: un 18% menos de viviendas y un 19% menos de plazas

El alquiler vacacional en Canarias sigue en retroceso un mes más con una caída el pasado abril del 18% en el número de viviendas anunciadas en las plataformas digitales de intermediación y de un 19% del número de plazas, en comparación con hace un año.

El Instituto Canario de Estadística (Istac) recoge en su estadística experimental de vivienda vacacional que en el cuarto mes del año en curso había anunciadas en los portales especializados 42.367 unidades (frente a las 43.381 de marzo) y 173.770 plazas (178.037 el mes anterior).

También refleja este estudio del Istac que el 94,18% de las viviendas ofertadas en alquiler vacacional en Canarias recibieron al menos una reserva el pasado abril.

Facturación

Un mes en el que la facturación total de esta actividad ascendió a los 74 millones de euros, frente a los 120 de marzo pese a los festivos de Semana Santa.

La mayoría de la oferta de esta modalidad alojativa se concentra en Tenerife, que acapara el 41% del total, pese a que en el último mes se dejaron de anunciar en las plataformas 511 unidades y en comparación con abril de 2025 son 3.195 menos. A continuación figuran Gran Canaria (22% del total), Lanzarote (16%) y Fuerteventura (14%).

Arona, el municipio con más viviendas vacacionales

Arona es el municipio de Canarias que concentra más viviendas vacacionales (4.046), seguido de San Bartolomé de Tirajana (3.366), Adeje (3.642), La Oliva (3.263) y Yaiza (2.050)

En el polo opuesto figuran Firgas (22), Valleseco (25), Barlovento (29) y Betancuria (30).