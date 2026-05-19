Hacienda lo hace oficial: la deducción autonómica para familias monoparentales con la que puedes ahorrar 100 euros en la Declaración de la Renta

Muchas deducciones autonómicas pasan desapercibidas en la Declaración de la Renta, lo que hace que muchos contribuyentes pierdan dinero cada año. Esto es lo que ocurre con una ventaja fiscal exclusiva de Canarias que pueden aplicar las familias monoparentales de Tenerife, siempre que cumplan los requisitos establecidos. La deducción autonómica reduce el tramo autonómico del IRPF en Canarias.

Los expertos financieros recomiendan revisar el borrador de la Renta y aplicar correctamente todas las deducciones autonómicas a las que se tenga derecho. En este caso, la deducción está pensada para hogares donde un único progenitor asume en solitario la convivencia y el cuidado de los hijos.

Quién puede aplicar la deducción en Tenerife

La ayuda fiscal está dirigida a contribuyentes que tengan descendientes a cargo y que no convivan con otras personas ajenas a la unidad familiar. La normativa considera descendientes tanto a hijos menores de edad como a hijos mayores con discapacidad que convivan con el contribuyente y no superen determinados ingresos anuales. También se incluyen menores bajo tutela o acogimiento. Se puede aplicar a padres o madres solteros que por diversas circunstancias tengan que cuidar y criar solos al hijo.

La deducción autonómica permite ahorrarte 100 euros en la Renta / M.G.

Además, Hacienda contempla casos específicos de hijos internados en centros especializados, siempre que dependan económicamente del progenitor. Uno de los puntos más importantes de la deducción es la convivencia exclusiva. El contribuyente no puede compartir vivienda con otra persona distinta a sus hijos, salvo una excepción concreta, ascendientes que generen derecho al mínimo por ascendientes, como padres o abuelos dependientes económicamente.

La Agencia Tributaria deja fuera de esta deducción a los progenitores con custodia compartida reconocida judicialmente. El motivo es que Hacienda entiende que las cargas familiares se reparten entre ambos padres, por lo que ninguno puede ser considerado familia monoparental a efectos fiscales. Además, si durante el año hubo separación, divorcio o cambios familiares, la situación de monoparentalidad debe haberse mantenido durante al menos 183 días para poder acceder a la ventaja fiscal.

La cuantía puede alcanzar los 100 euros

La deducción autonómica se aplica directamente sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF. Esta ayuda se sitúa en 100 euros. El importe se descuenta directamente del resultado final de la declaración, reduciendo el pago o aumentando la devolución correspondiente.

Los límites de ingresos que fija Hacienda

La aplicación de esta deducción autonómica depende del nivel de renta del contribuyente. Actualmente, la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no puede superar estos umbrales:

39.000 euros en tributación individual

52.000 euros en tributación conjunta

Para beneficiarte de ella, comprueba la casilla 0938 de la Renta e introduce tus datos personales. Aunque la cuantía no es elevada en comparación con otras ayudas fiscales, esta deducción se ha convertido en un alivio adicional para muchos hogares monoparentales en Canarias, especialmente en un momento marcado por el aumento de los precios de la vivienda, la alimentación y los suministros básicos.