CANARY OIL ofrece este martes la Gasolina 95 más barata de Santa Cruz de Tenerife a 1,289 euros el litro

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,289€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,309€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,488€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hoy martes 19 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en La Gomera para la Gasolina 98 a 1,070€ el litro en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,319€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,469€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,488€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy martes 19 de mayo, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,289€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2, a 1,309€ el litro en la estación GMOIL.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,319€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,669€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la REPSOL, que está a 1,670€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,549€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,598€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 19 de mayo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,549€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,589€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El Hierro tiene hoy, martes 19 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,635€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,689€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,719€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,829€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,829€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,829€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,829€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 19 de mayo, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,607€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,699€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,070€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,469€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,319€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,397€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 19 de mayo, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, martes 19 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 ofrece el gasoil a 1,579€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,579€ el litro en la estación DISA VISTABELLA en Calle la Milagrosa, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/05/2026 8:12:49]