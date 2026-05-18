Los precios de la gasolina 95 y el diésel más baratos se encuentran hoy lunes en Tenerife y La Gomera

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, lunes 18 de mayo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la gasolinera OCÉANO TACO tiene la Gasolina 95 a 1,288€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,289€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de La Gomera, en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, con la Gasolina 98 a 1,070€ el litro en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,468€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,397€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 tiene un precio de 1,468€ el litro.

Tenerife tiene hoy, lunes 18 de mayo, la Gasolina 95 más barata en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,288€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,289€.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Palma tiene hoy, lunes 18 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,549€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,589€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,669€ el litro. Otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la estación REPSOL a 1,670€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,829€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,829€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,698€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,769€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 18 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,619€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,689€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,070€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,809€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy lunes 18 de mayo, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,607€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,699€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,829€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,829€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,488€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,289€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,288€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este lunes 18 de mayo está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,468€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,499€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/05/2026 8:17:25]