El crecimiento de la economía canaria se estanca y cae al 0,5% en tres años

Los principales indicadores económicos de Canarias van camino del estancamiento en los próximos años. Las previsiones realizadas hasta 2029 por la Viceconsejería de Economía del Gobierno regional reflejan una caída progresiva del Producto Interior Bruto (PIB), tanto real como nominal, así como del índice del gasto de consumo de los hogares. De esta forma hay un aterrizaje del efecto rebote de la pospandemia que ha provocado aumentos de la actividad muy por encima de la media nacional en los últimos cuatro años y las perspectivas que se dibujan en el horizonte de los años 2027 a 2029 son de incrementos que no llegan al 1% -0,9% en 2027 y 2028- y un raquítico 0,5% en 2029.

El plan presupuestario a medio plazo para el próximo trienio aprobado por la Consejería de Hacienda navega entre la prudencia y la incertidumbre que se mueve en el entorno nacional e internacional, debido al gran número de incógnitas que existen en el horizonte a corto y medio plazo. En el escenario actual casi nada ayuda a vislumbrar claridad en los diferentes elementos que influyen directamente en la actividad económica, lo que genera una planificación con escasos cambios al alza y que se mueve más en la búsqueda del equilibrio presupuestario para evitar riesgos.

Las estimaciones macroeconómicas elaboradas no llegaron a tiempo para introducir los efectos de la guerra desatada por EEUU e Israel en Irán y que está afectando directamente al estrecho de Ormuz, lugar de paso de una parte importante del tráfico de crudo. Las consecuencias golpean las economías occidentales en forma de incremento de precios y subida de la inflación, lo que arroja más inseguridad si cabe a las previsiones que se realizan. Con la información existente en febrero -el conflicto bélico empezó el 28 de febrero- los técnicos de la Viceconsejería de Economía plasman las previsiones macroeconómicas en tres escenarios: optimista, pesimista y central. Sin embargo las estimaciones en el comportamiento del crecimiento económico en las tres hipótesis apenas varían, lo que confirma que pintan bastos.

En la previsión pesimista, el crecimiento de la economía isleña se situaría en el 0,4% en 2029, solo una décima por debajo del escenario optimista y central. Las variaciones también son de escasas décimas en los años 2027 y 2028, mientras que en este año la estimación pesimista si cae al 0,7%, mientras que el escenario más favorable llega al 2,6% y el central se sitúa en el 2%. En cualquier caso los guarismos están por debajo de los crecimientos de los dos últimos años que han sido del 4,4% -en 2024- y del 3,5% el pasado año.

El relativo pesimismo de los datos oficiales del Ejecutivo contrasta con los que ofrecen los centros de estudios económicos, cuyas previsiones son más positivas que las de la Comunidad Autónoma. El BBVA Research dio a conocer recientemente sus estimaciones con la revisión que ha realizado tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Para los analistas de la entidad la economía canaria crecerá un 2,5% en 2026 y un 2% en 2027, en un contexto de desaceleración pero con una «inercia positiva» apoyada en el consumo y el empleo, si bien el BBVA Research condiciona también estas cifras a la subida del precio de los carburantes a raíz de la guerra en Irán. El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, señaló el pasado mes de abril que el Archipiélago mantendrá un crecimiento «todavía elevado», que situará el PIB en 2027 un 17 % por encima de los niveles de 2019, previos a la pandemia, por encima del conjunto de España, que desde el covid ha crecido de media un 15%. Las previsiones del Ejecutivo son del 2% este año frente al 2,5% del servicio de estudios de la entidad bancaria, mientras que lo más llamativo es la referencia del próximo año ya que lo más optimista es una subida del 1% -0,9% en el escenario central- frente al 2% del BBVA.

Los economistas del BBVA Research defienden que la economía canaria parte de una posición favorable para afrontar el escenario condicionado por el conflicto bélico, con un crecimiento que se apoya cada vez más en la demanda interna. Sin embargo, en las estimaciones de la Viceconsejería de Economía hay una caída sustancial del índice del gasto de consumo final de los hogares que ya pasó del 8,3 al 2,1 de 2024 a 2025, mientras que en los próximos años la tendencia sigue siendo a la baja hasta llegar al 0,9 en 2029.

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El análisis del plan presupuestario de Hacienda toma en cuenta las diferentes variables que condicionan la actividad económica pero también la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. La inestabilidad política del Estado, con tres años consecutivos sin presupuestos, sin objetivos de estabilidad y déficit actualizados y un sistema de financiación autonómico caducado desde 2014 hacen mella en las previsiones que elabora Hacienda, a lo que hay que añadir la incertidumbre que se cierne sobre el panorama internacional a todos los niveles y que pueden afectar en los próximos años a la principal actividad económica del Archipiélago. Los malos presagios que se están instalando en las economías de Alemania y Reino Unido provocan que ya se piense en un retroceso en el sector turístico tras la euforia de los últimos años y que será más o menos abrupto en función de cómo evolucionen las economías de esos países.