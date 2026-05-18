Juan Ignacio Díez, asesor laboral, lo confirma: "Puedes cobrar 1.200 euros de paro y estar cotizando por 3.000"

Los desempleados pueden estar cotizando a la Seguridad Social por una base superior a la cuantía que cobran cada mes con su subsidio y muchos no lo saben. El asesor laboral Juan Ignacio Díez ha explicado cómo se aporta mientras una persona está sin trabajo y percibe una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un aspecto clave para su futura pensión.

Muchas personas desempleadas creen que estando en esa situación se deja automáticamente de cotizar a la Seguridad Social. Sin embargo, el SEPE permite que mientras se cobra el paro, se mantenga la cotización. Estas aportaciones sirven para otras coberturas como la incapacidad permanente, la viudedad o determinadas bajas temporales.

Cobrar menos no significa cotizar menos

Uno de los puntos que más sorprende a los trabajadores es que la cuantía mensual del paro no refleja necesariamente la base de cotización real que mantiene el SEPE mientras dura la prestación. "Puedes estar cobrando 1.200 euros de paro y, sin embargo, estar cotizando por 3.000 euros", explica Juan Ignacio Díez en su intervención.

La razón está en cómo se calcula la prestación contributiva. El importe que recibe el desempleado se obtiene aplicando porcentajes y límites máximos sobre las bases de cotización previas, pero eso no significa que la Seguridad Social deje de tomar como referencia la base original.

Gracias a esto, una persona puede tener limitada la prestación que cobra cada mes y aun así, conservar una base de cotización mucho más elevada de cara a su futura jubilación. Mientras estás en paro, cotizas a la Seguridad Social por el 100% de la base reguladora que tenías en tu último empleo hasta dos años.

Qué prestaciones siguen cubiertas mientras se cobra el paro

Durante el tiempo en que un trabajador percibe el paro contributivo, el SEPE continúa ingresando cotizaciones a la Seguridad Social. Esto permite mantener derechos relacionados con:

La jubilación.

La incapacidad permanente.

Las prestaciones de viudedad.

Algunas situaciones de incapacidad temporal.

Esto es muy importante para trabajadores con salarios altos antes del despido, ya que sus bases de cotización pueden seguir siendo elevadas aunque el paro tenga límites máximos legales.

Para que el SEPE no te quite dinero, el asesor recomienda revisar la resolución del SEPE donde aparece la base reguladora utilizada para calcular la prestación. También puede consultarse directamente en el informe de bases de cotización disponible en la Seguridad Social.

Según explica Juan Ignacio Díez, conocer estos datos "puede marcar una diferencia total tanto para calcular la futura pensión como para otras ayudas vinculadas a la cotización acumulada".

El paro también cuenta para la jubilación

Uno de los errores más habituales entre los desempleados es pensar que los meses cobrando prestación no cuentan para la pensión futura. Sin embargo, el tiempo de paro contributivo sí suma como periodo cotizado.

La Seguridad Social considera esos meses dentro de la carrera laboral del trabajador, algo clave para alcanzar los años mínimos exigidos para jubilarse o para mejorar el porcentaje final de la pensión.

Pese a esto, la situación cambia cuando se agota la prestación contributiva y se pasa a determinados subsidios asistenciales, donde las reglas de cotización son diferentes dependiendo del tipo de ayuda que se perciba y ya no se cotizaría de esta manera a la Seguridad Social.