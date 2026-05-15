El comercio local se traslada al WhatsApp a través de la inteligencia artificial

Comprar en el comercio de cercanía sin navegar por una web, sin instalar una aplicación y sin recorrer categoría por categoría un catálogo digital. En esta carrera de la digitalización y la adaptación al uso de la inteligencia artificial (IA), la empresa Qraneos ha creado la propuesta Oqeai que convierte WhatsApp en un canal de venta para tiendas locales. La compañía define la herramienta como el primer marketplace de comercio conversacional, un sistema que permite a los usuarios buscar productos, resolver dudas y avanzar en el proceso de compra mediante una conversación natural con la IA.

La idea parte de un cambio evidente en los hábitos de consumo digital. Cada vez más usuarios recurren a asistentes conversacionales para pedir recomendaciones, comparar opciones o encontrar productos sin pasar por los buscadores tradicionales. Eso sí, lo desconocido y los cambios todavía ‘asustan’. Es por ello, según explica el socio fundador y Co-CEO de la firma, Gastón Mora, que esa experiencia se lleva a cabo a través de WhatsApp, “una aplicación que ya forma parte de la vida cotidiana de compradores y comerciantes”.

El funcionamiento busca ser sencillo. El cliente escribe a un número de WhatsApp como lo haría con una tienda de confianza. Puede preguntar si hay un producto disponible, consultar precios, enviar una imagen, grabar un audio o explicar qué necesita. La inteligencia artificial interpreta la petición y consulta la información del comercio conectado para ofrecer una respuesta útil al instante.

La herramienta se dirige especialmente al pequeño comercio, a los negocios de barrio y a los establecimientos de kilómetro cero, que suelen ser los últimos en incorporarse al proceso de digitalización. Mientras que las grandes compañías cuentan con equipos específicos para estas tareas, para los trabajadores autónomos se trata de una carga más de trabajo. “No siempre cuentan con recursos para desarrollar una tienda online propia”, detalla Mora. El trabajo se acumula y se suma el tener que responder una y otra vez las mismas preguntas al mismo tiempo que gestionan el mostrador, el almacén o la caja. En esta línea, Oqeai pretende reducir esa carga y convertir esas conversaciones en pedidos estructurados.

La herramienta se conecta al software de facturación o gestión que utiliza cada negocio, de modo que el catálogo se mantiene actualizado sin que el comerciante tenga que duplicar trabajo. A partir de esa información, el sistema permite búsquedas semánticas. Es decir, no solo entiende nombres exactos de productos, sino también necesidades. Gastón Mora pone un ejemplo: un usuario podría pedir, por ejemplo, un ordenador para trabajar desde casa y la inteligencia artificial revisaría las opciones disponibles en una tienda de informática para proponer las más adecuadas.

La propuesta llega en un contexto en el que muchos autónomos y pequeñas empresas están afrontando procesos de digitalización vinculados a nuevas exigencias de facturación y gestión. Mora explica que esa obligación puede convertirse también en una oportunidad, “si el comercio ya debe utilizar un sistema digital, puede aprovecharlo para abrir un canal adicional de venta sin asumir el coste de crear y mantener un ecommerce tradicional”.

Eventos de presentación

Para dar a conocer el proyecto, Qraneos organizó una jornada de presentación en la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, este 15 de mayo, de 16:00 a 21:00 horas. El evento estuvo dirigido especialmente a compradores, para que pudieran probar la herramienta de forma gratuita, interactuar con la inteligencia artificial y comprobar cómo responde ante búsquedas reales.

La empresa continuará con nuevas acciones en otras zonas comerciales de la capital grancanaria. El 22 de mayo Oqeai se presentará en Mesa y López y el 5 de junio llegará a Siete Palmas, también en horario de 16:00 a 21:00 horas. Con estas jornadas, la empresa busca recoger opiniones de usuarios y vendedores, educar al mercado y mostrar que la IA puede aplicarse de forma práctica, cercana y comprensible.

Uno de los retos del proyecto será precisamente vencer la resistencia al cambio. En sectores donde el trabajo se ha hecho durante años de forma manual, la tecnología puede percibirse como algo complejo o incluso como una amenaza. Eso sí, el co-CEO defiende que la herramienta “no sustituye al comerciante, sino que le libera de tareas repetitivas y le permite recibir pedidos más claros, atender mejor y ganar presencia digital”.