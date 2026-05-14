El Tribunal Supremo lo hace oficial: cambian las reglas para los interinos y opositores tinerfeños que quieran tener plaza fija en la Administración pública

Los funcionarios de la Administración pública española tendrán un cambio muy importante en la manera de acceder a sus contratos. El Tribunal Supremo ha publicado una sentencia que afecta a la situación de miles de trabajadores temporales de este sector. De este modo, se cambia el criterio que aplicaba el Gobierno sobre la temporalidad en el empleo público y se establecen nuevas condiciones tanto para los opositores como para los funcionarios interinos que llevan años encadenando contratos de corta duración.

Esta resolución llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), haya dictaminado que España no tenía medidas eficaces para sancionar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Ahora, el Alto Tribunal español fija una nueva hoja de ruta que cambia por completo el escenario para miles de empleados públicos.

El Supremo pone un requisito clave para lograr la plaza fija

La principal novedad de la sentencia es que el Tribunal Supremo rechaza convertir automáticamente en fijos a todos los interinos que hayan sufrido abuso de temporalidad. A partir de ahora, solo podrán consolidar su plaza aquellos trabajadores que hayan aprobado previamente una oposición, aunque en su momento se quedaran sin plaza.

Es decir, desde ahora se distinguen dos perfiles de trabajadores muy concretos:

Interinos que sí superaron un proceso selectivo oficial.

Trabajadores temporales que accedieron mediante bolsas de empleo, méritos o contrataciones temporales sin aprobar una oposición.

El Supremo considera que conceder la fijeza únicamente a quienes ya demostraron "mérito y capacidad" es la única fórmula compatible con la Constitución Española y con los principios de igualdad en el acceso al empleo público.

Esto afecta a sectores con una elevada temporalidad estructural, como la sanidad, la educación o la administración local, donde miles de trabajadores llevan años ocupando plazas temporales.

Qué ocurre con los interinos que no aprobaron oposición

La sentencia también aclara qué sucederá con los empleados públicos temporales que no cumplen ese requisito. En estos casos, el Supremo cierra la puerta a la plaza fija, pero introduce una nueva vía de compensación económica. Los trabajadores que hayan sufrido abuso de temporalidad podrán reclamar:

Una indemnización de 20 días (algunas fuentes apuntan a 33 días) por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades.

Una compensación adicional de entre 750 euros y hasta 10.000 euros como sanción a la Administración.

Posibles daños morales o materiales si logran acreditarlos judicialmente.

El tribunal entiende que la Administración no puede beneficiarse de haber mantenido durante años a trabajadores en situación precaria sin asumir consecuencias económicas.

Un cambio que afecta a opositores y administraciones

La resolución también beneficia a los opositores, reforzando el peso de haber aprobado exámenes oficiales, incluso aunque no se consiguiera plaza en ese momento. Muchos trabajadores temporales que superaron pruebas hace años podrían utilizar ahora ese mérito para reclamar estabilidad laboral o incluso la conversión en trabajadores fijos.

Por el contrario, quienes accedieron únicamente mediante bolsas temporales o concursos de méritos sin examen quedan fuera de esta posibilidad. El cambio puede tener un coste económico muy alto para las comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos, especialmente en regiones con altas tasas de temporalidad.

Ahora, el Bruselas marca el objetivo al Gobierno de reducir la temporalidad pública por debajo del 8%. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo redefine el futuro de miles de interinos en España. La decisión crea un nuevo escenario en el que haber aprobado una oposición se convierte en la clave decisiva.