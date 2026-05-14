Repsol presume de inversiones en refino en contra de las "señales" de Europa en plena crisis del queroseno: "Espero que hayamos aprendido la lección"

El presidente de Repsol, Antoni Brufau, y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, han presumido este jueves, frente a los accionistas de la compañía, de haber invertido 15.000 millones de euros “en los últimos años” en sus refinerías de la Península Ibérica a pesar de no contar con "apoyo público" para ello, ya que ahora España y Portugal están mucho mejor posicionados que otros países para sortear la crisis de suministro derivada de la guerra de Irán.

"Esta casa hizo los deberes, invirtiendo en refino en contra de todas las señales que se estaban dando por parte de las autoridades europeas. No hay ni una sola mención en los programas de apoyo a la industria en Europa a la industria del refino, esa que nos está salvando en estos momentos de la situación que estamos viviendo en Europa", ha asegurado Imaz en la junta de accionistas que, a diferencia de los últimos años, se ha celebrado en la sede de la empresa en Madrid.

El conflicto de Oriente Medio y el cierrre del estrecho de Ormuz han provocado disrupciones físicas que han supuesto la retirada de aproximadamente el 11% de la oferta de crudo mundial y alrededor de 5 millones de barriles de productos refinados, principalmente queroseno y diésel. En este sentido, Imaz ha asegurado que es posible que "en los próximos meses" se vivan "momentos de complejidad" en el suministro de queroseno en Europa, pero ha reiterado que España está mucho mejor posicionada para poder garantizar su abastecimiento.

"Gracias a que apostamos y a que España apostó por esa inversión estamos más cerca de asegurar en España la seguridad de suministro", ha añadido. Imaz ha agradecido la "apuesta personal" del presidente de la petrolera que en 2010, cuando países como Francia o Italia decidieron cerrar sus refinerías, llevó a Repsol a invertir más en sus instalaciones de Cartagena o de Bilbao, fundamentales ahora para producir más queroseno. "Espero que, esta vez sí, Europa aprenda la lección y apueste por una visión abierta hacia todas las energías y pongamos la seguridad de suministro, la asequibilidad de la energía y la competitividad empresarial en el frontispicio de todas las políticas energéticas europeas”, ha afirmado el directivo.

Minutos antes era el propio Brufau, quien tras realizar un análisis sobre la situación energética mundial y la importancia de los combustibles fósiles, pedía a las autoridades europeas "menos demagogia e ideología". "¿Qué vamos a hacer después de esta crisis? Lo que yo oigo de los políticos es que para solucionar esta crisis hay que sustituir combustibles fósiles por generación eléctrica renovable. Yo me pregunto, ¿pero esta gente sabe lo que dice cuando el 80% de nuestra matriz energética son los combustibles fósiles? ¿cómo vamos a sustituir una energía asentada con una energía en desarrollo? Reflexión, reflexión, reflexión y menos demagogia e ideología", ha remachado.

Los accionistas, que han aprobado la gestión de la compañía en 2025, han dado el visto bueno a la propuesta de un dividendo de 0,551 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se pagará el próximo 8 de julio, y el reparto de otros 0,53 euros brutos por acción con cargo a reservas libres, pagaderos en enero de 2027. Además, la junta ha apoyado una nueva reducción de capital a través de la adquisición de acciones por una cantidad equivalente a 350 millones de euros y ha delagado en el consejo de administración de la compañía ejecutar reducciones adicionales hasta un máximo de 110 millones de acciones propias, equivalentes al 10% del capital social de la empresa.