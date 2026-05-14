Antes te prejubilabas, hoy te vas al paro

El efecto del endurecimiento de las condiciones para poder acceder a la jubilación de manera temprana ya está aquí. En Canarias hay en torno a 18.000 ciudadanos que superan los 55 años y aún no han cumplido los 65 –edad actual para la jubilación– pero que ya cobran una pensión. Son los conocidos como prejubilados.

En el pasado siempre habían sido más numerosos que los integrantes del grupo de desempleados en esa misma franja de edad, pero ya no.

29.000 en paro

En el Archipiélago hay hoy casi 29.000 personas en busca de una oportunidad laboral de entre 55 y 64 años. Las cifras, contenidas en un informe elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO-Canarias, evidencian una realidad que se veía imparable desde el momento mismo en que se anunciaron nuevas condiciones a cumplir para poder pasar a la situación de retiro antes de la edad establecida para el común de la ciudadanía.

¿Quiénes pueden prejubilarse? Al margen de las particularidades que rigen para determinados sectores –minería, cuerpos y fuerzas de seguridad y otros–, todos los que cuenten con el número mínimo de años cotizados.

Solo dos años antes

Y solo si les restan dos años para alcanzar los 66 años y diez meses que marcan hoy la jubilación ordinaria. En 2013 se pedía haber trabajado 35 años y tres meses o más; hoy, 38 años y tres meses o más.

Como la edad va incrementándose y se aplican reducciones (del 2,81% hasta el 21%) sobre el dinero de la pensión en función del número de meses en que la jubilación se adelante, pasar al retiro de manera prematura pierde atractivo.

Y encima, el edadismo

Al sistema de previsión, sobrecargado por el desembarco de la generación del baby boom en la jubilación, le interesa retrasar su llegada. Eso engorda el mercado laboral en los tramos de edad elevados.

El problema para quienes se quedan sin empleo entrados los cincuenta es doble: la carencia de aptitudes que hoy son más demandadas y, cuando no es así, el rechazo solo fundamentado en los años que tienen: el edadismo.

La crisis de 2008

«Estas dos cuestiones sumadas suponen un problema», explica el secretario de Acción Sindical de CCOO-Canarias, Ignacio Hernández. La ausencia de preparación frente a las generaciones más jóvenes quedó de manifiesto, sobre todo, cuando el sector de la construcción sufrió una paralización tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en la primera década de este siglo.

Gran parte de las políticas activas de empleo se dedicaron de hecho a la capacitación de los miles de trabajadores que habían pasado toda su vida laboral encima de un andamio y se vieron en el paro de la noche a la mañana.

Descartado por su edad

Otra cuestión es el edadismo per se. «Claro que nos encontramos con casos en los que las empresas, por el mero hecho de la edad ya descartan un currículo», afirma Hernández. Eso deja fuera de juego a un sector de la población que en otro momento habría tenido más cerca la posibilidad de jubilarse.

A esto, el secretario de Acción Sindical de CCOO-Canarias suma otra circunstancia igualmente importante como es la alta temporalidad que ha existido en el Archipiélago –y en todo el país– hasta que la reforma laboral de 2022 viniera a convertir en «predominante» al «contrato indefinido».

Mitad de cotización

Las medias jornadas se traducen en la mitad del tiempo de cotización, los parones para visitar el desempleo y luego volver a tener una ocupación..., todo ello alimenta las dificultades. «La rotación en el empleo genera discontinuidad en los periodos de cotización», señala el sindicato, y «dificulta llegar al mínimo» de años trabajados que se exigen para poder prejubilarse.

Dado por hecho que el personal en activo también envejecerá al igual que lo hace el conjunto de la sociedad, a los sindicatos les resta incidir en la dureza que encierran determinadas labores y exigir para quienes las desempeñan un trato especial menos lesivo.

Penosidad

El concepto puesto sobre la mesa se conoce como «penosidad. Por ejemplo, acabamos de conseguir mejores coeficientes reductores para los bomberos forestales», detalla Hernández, y se han dado también «grandes pasos» en el caso de las kellys –camareras de piso– y la construcción.

Los casi 18.000 canarios que están hoy prejubilados son el 5% de los habitantes de entre 55 y 64 años. En 2013, cuando eran unas 27.000 las personas en esa situación, la tasa sobre el total era del 12%.

1,6 parados por prejubilado

En los últimos trece años, la cifra de parados de ese segmento de edad «se ha mantenido en cifras similares», señala el Gabinete Técnico de CCOO para descartar este factor como protagonista de la distorsión. Si en 2008 había solo 0,4 desempleados por cada prejubilado, hoy son 1,6.