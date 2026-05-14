Es oficial: el Estatuto de los Trabajadores no refleja explícitamente que los empleados canarios tengan una paga extra en junio

Muchos trabajadores esperan la llegada de junio para cobrar la esperada paga extra de verano. Sin embargo, aunque para muchos supone un importante alivio económico, no siempre se abona en ese mes. El Estatuto de los Trabajadores no establece como obligación un sueldo doble en junio y además, hay empleados que no recibirán este ingreso adicional por otras circunstancias.

El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que el empleado tiene derecho a "dos gratificaciones extraordinarias al año". Una de ellas debe abonarse obligatoriamente con "motivo de las fiestas de Navidad", mientras que la segunda se pagará "en el mes que determine el convenio colectivo o el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores". Esto abre la puerta a muchas interpretaciones y cambios en función de la empresa.

Así son las pagas extras para los trabajadores españoles

Las pagas extraordinarias nacieron en la década de 1940. La primera fue la paga de Navidad, instaurada en 1944 como un 'aguinaldo' destinado a aliviar los gastos de las familias durante las fiestas. Años después llegó la conocida como paga de julio, creada en 1947. Posteriormente, con la creación de nuevas leyes laborales, el derecho económico se mantuvo. Se eliminó la referencia concreta a julio y se dejaba la fecha de la segunda paga en manos de la negociación colectiva. De ahí que el Estatuto de los Trabajadores no hable expresamente de junio.

Actualmente, la mayoría de convenios sitúan esta gratificación entre finales de junio y mediados de julio porque coincide con uno de los momentos de mayor gasto del año para las familias. Gracias a ello, muchas empresas aprovechan el inicio del verano para inyectar liquidez a sus trabajadores antes de las vacaciones.

También existen diferencias según el convenio colectivo. En educación, suele pagarse antes del cierre del curso escolar, mientras que otros sectores prefieren retrasarla a julio para cuadrar cuentas.

Estos empleados no tienen ninguna paga extra en el año

Hay un gran número de personas que no reciben el sueldo doble dos veces al año. Esto se debe a que el Estatuto de los Trabajadores también permite que "podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades". Esto significa que los trabajadores no tienen 14 pagas, sino 12, y ese extra se reparte entre el calendario anual.

Muchos empleados cobran cada mes una parte proporcional de las extras y no reciben un ingreso adicional en junio o diciembre. El salario anual es exactamente el mismo, pero repartido de forma distinta.

Esta fórmula es muy habitual en sectores con alta rotación laboral, contratos temporales o empleados contratados mediante ETT. También facilita a las empresas mantener un flujo de caja más estable durante el año en las empresas.