UGT denuncia a España ante Europa por no garantizar el derecho a la vivienda

UGT ha denunciado ante instancias europeas al Reino de España por incumplir su constitución y no garantizar a la población el derecho a la vivienda. "Es obvio que la vivienda hoy no está al alcance de una parte de los ciudadanos de nuestro país", ha afirmado el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, este miércoles en rueda de prensa.

La organización sindical reclama que las distintas administraciones, desde la central a las autonómicas, amplien el parque público y limiten la especulación para garantizar el acceso a "una vivienda digna y asequible". UGT ya elevó la normativa relativa al despido ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), logrando una resolución favorable y obligando al Gobierno a incluir esta reforma en su plan normativo.

Desde el sindicato confían en una resolución favorable por parte del organismo, si bien también reconocen que la misma puede demorarse "entre un año y medio o dos", según ha reconocido el vicesecretario general de la UGT, Fernando Luján. La central está recurriendo a este organismo internacional para espolear al Gobierno para que acometa reformas. Por ejemplo, tienen interpuesta una reclamación en materia de registro de jornada y horas extra, entendiendo que la actual normativa no garantiza un efectivo control, que confian en que el CEDS resuelva sobre "septiembre", según han explicado.

El secretario general ha reclamado a las distintas administraciones que se impliquen en la crisis de la vivienda, tanto desde el Gobierno central, como desde las distintas comunidades autónomas, donde hay ejecutivos -habitualmente del PP- que no están aplicando, por ejemplo, restricciones sobre el precio del alquiler pudiendo hacerlo por normativa. "Cada día que pasa la situación se agrava más", ha aseverado.

Álvarez también ha señalado a la patronal y les ha advertido a los empresarios que si no lo hacen no encontrarán trabajadores. "No va a ser posible que en las zonas más tensionadas de nuestro país puedan cubrir los puestos de trabajo si no somos capaces de un parque de vivienda digno para las personas que tienen que cubrir esos puestos de trabajo", ha insistido.

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La crisis de la vivienda fue un elemento central en las recientes manifestaciones que tuvieron lugar durante el Primero de Mayo. Los sindicatos ven como, pese a que han logrado pactar con los empresarios incrementos salariales, gran parte durante los últimos años por encima del IPC, no logran cubrir el agujero que genera el coste del techo. "No es posible que los convenios colectivos puedan absorber el incremento especulativo en el sistema de viviendas, por supuesto de alquiler, pero también la imposibilidad de acceder a la compra", ha afirmado Álvarez.