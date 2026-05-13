Jóvenes talentos canarios diseñan envases exclusivos para marcas locales en el Día de Canarias

El Día de Canarias une al Archipiélago en torno a la celebración de su cultura, sus tradiciones y el homenaje a su historia. Esta conmemoración, profundamente arraigada en la ciudadanía, también despierta el interés de la industria local, que se suma a una fecha tan señalada como es el 30 de mayo. En este contexto, HiperDino ha puesto en marcha la iniciativa “Desde Canarias, mirando al futuro”, una acción que se desarrollará durante todo el mes de mayo y que se articula en tres ejes principales: una campaña especial con precios reducidos; una propuesta divulgativa sobre distintos aspectos de las Islas, a través de vídeos didácticos dirigidos a escolares y protagonizados por la familia Dino; y una colaboración inédita con 16 empresas canarias, entre ellas Clipper, Arehucas, Gofio La Piña o Bandama, que lanzarán durante este mes una edición exclusiva con diseños elaborados por jóvenes talentos del Archipiélago.

El envoltorio de la pasta La Isleña es uno de los ejemplos de esta iniciativa. La marca mantiene su tipografía tradicional, pero incorpora un fondo de tuneras y, en primer plano, la imagen de una joven con argollas canarias. Se trata de una de las 16 firmas que se han sumado a esta campaña, concebida para poner en valor el producto local en un mes de especial simbolismo para Canarias.

Para el presidente de la Asociación Industrial de Canarias, Virgilio Correa, esta acción supone “una manera de impulsar la industria en el territorio y diversificar la economía para sobrevivir en momentos de adversidad geopolítica, como ya ocurrió durante la pandemia”. En esta línea el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, destacó que “cada envase es una oportunidad de conectar y decirle a los jóvenes canarios que su talento importa”.

Productos de las 16 marcas con los nuevos envases para HiperDino. / E. D.

Entre las marcas y los ilustradores correspondientes participantes este año se encuentran: Tirma (Pepa Hernández Martínez); Firgas (Dunia Jorge Godoy, ilustradora); Flor de Valsequillo (Estrella Navarro); Bimbo/ Eidetesa (Texiade Santana Montesdeoca); Intercasa (Anakel Mayor) ; La Isleña (Armando Arencibia); Emicela (Sheila Rosado Alonso); Argodey Fortaleza (Natalia Déniz); Gofio La Piña (Adara Déniz); Isola/ La Gaviota (Laura Fumero); Libby's (Laura Bañares); Bandama (Adriana); Varma (Macaonesian Gin y otras marcas); Cervecera canaria (Samuel) y Arehucas (Oliver Hernández).

El consejero delegado de HiperDino, Javier Puga, detalló durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa –en la que también participó la directora general de la compañía, Olivia Llorca– que la campaña contará además con un eje comercial. Este incluirá una promoción especial de precios en productos elaborados en las Islas, que formarán parte del catálogo que HiperDino lanzará entre el 25 de mayo y el 8 de junio.

Productos frescos

Quesos, gofios, productos frescos como verduras y frutas, además de artículos de charcutería, pescadería y otras muchas referencias locales, se ofrecerán durante estas semanas con “los mejores precios de Canarias”, según destacó Puga. “Queremos devolver ese agradecimiento a nuestros clientes por apostar por los productos de la tierra con una potente campaña comercial, que les permita disfrutar de productos locales al precio más asequible y competitivo del mercado”, señaló el consejero delegado de HiperDino.

En otro eje, la celebración del ‘mes de Canarias’ se desarrollará en los centros escolares. Ceips Gran Canaria. Dinoscopio, fue presentado el pasado mes de octubre y consiste en un proyecto didáctico protagonizado por la familia Dino. Mamá Dino; Papá Dino; Dinín, Dinita; Dinito; Baby Dino y la mascota Sully, son los encargados de dar voz, contenido e imagen al proyecto didáctico. Se trata de un serial de microespacios que desarrollarán aspectos distintivos de la historia de Canarias y las costumbres del territorio. El objeto es hacer conocedores a los escolares de las Islas del rico y variado patrimonio cultural del Archipiélago, Dinoscopio será llevado a los colegios durante el mes de mayo por parte de HiperDino y las temáticas que se desarrollarán girarán en torno a la historia de los entornos de sus centros educativos, de la música y el folclore canario.

Virgilio Correa, Olivia Llorca, Javier Puga y Pedro Ortega en la presentación de la campaña por el Día de Canarias. / E. D.

Durante la rueda de prensa, los representantes aprovecharon para repasar los datos de la cadena. La compañía cerró el 2025 con una inversión de 585 millones de euros en compras a productores de las Islas, consolidando así su apuesta por el tejido empresarial del Archipiélago. En total, la cadena de supermercados mantuvo relaciones comerciales con 380 empresas locales, dedicadas a la producción de todo tipo de alimentos y productos, desde frescos hasta envasados.

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Uno de los datos que destaca la firma es su apuesta por el sector primario, cuyos productos representan más del 60% de las compras realizadas por el grupo. En este ámbito, HiperDino alcanzó un volumen de compras superior a los 96 millones de euros. La compañía comercializó además 40.000 toneladas de productos agrícolas, con especial protagonismo de frutas y verduras frescas, que concentraron una parte importante de estas adquisiciones. Solo en esta categoría, la inversión económica de la cadena se situó en torno a los 40 millones de euros.