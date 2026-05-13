Un canario tiene que ahorrar 47.000 euros antes de poder comprarse casa

Los canarios necesitan de media 47.143 euros de ahorro inicial para poder acceder a una hipoteca en España, lo que supone un 7,45% más con respecto a los datos del año anterior, según informó ayer la firma especializada Qualis Credit Risk.

Por provincias, las cifras son similares, ya que para comprar una vivienda en la demarcación de Las Palmas el ahorro necesario asciende a 47.249 euros (un 7,46% más interanual) y en Santa Cruz de Tenerife se sitúa en 47.041 euros (también un 7,46% más). Mientras, en el conjunto de España se precisan 48.031 euros de ahorro inicial, un 9% más. Este desembolso supone que el comprador deba tener ahorrado un 27% del total del precio de compraventa, según reflejan las cifras del estudio elaborado por la compañía y recogido por Europa Press.

Sin embargo, la cuantía es aún mayor en provincias como Baleares o Madrid, donde se requieren 87.126 euros de ahorro en la primera y 82.952 euros en la capital, lo que significa un incremento del 10,6% y del 12%, respectivamente. Al otro lado de la tabla se encuentran, en cambio, Ciudad Real, donde se necesitan 19.803 euros para la entrada de una vivienda; Jaén, con 20.086 euros; y Zamora, con 21.621 euros.

Las entidades financieras suelen ofrecer financiación de hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar el 20% restante como entrada, según datos del informe. «Hay miles de potenciales compradores que si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada», señaló la responsable de las relaciones con los clientes de Qualis Credit Risk, Mariola Municio.

Asimismo, el análisis también pone de relieve que una parte significativa del desembolso inicial «no se destina directamente a la compra de la vivienda», sino a los impuestos y costes de la operación.