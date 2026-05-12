Acuerdo del Consejo de Ministros
El Gobierno eleva su aportación al seguro agrario en otro año de fenómenos climáticos extremos
El acuerdo con la empresa Agroseguro prevé un importe de 315 millones de euros, que priorizarán a agricultores jóvenes y profesionales
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a destinar un importe de 315 millones de euros al acuerdo entre la Empresa Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la compañía Agroseguro con el que se cubren las primas que contratan los agricultores en caso de que un siniestro o un fenómeno meteorológico adverso malogren sus cosechas. Se trata, según ha explicado el titular de Agricultura, Luis Planas, de un incremento "de más del 50% respecto a 2020", entre otras razones porque el cambio climático, que se ha traducido en los últimos años en sequías, danas e inundaciones, ha aumentado la cifra de pólizas de esta cobertura.
"La subvención del Gobierno sobre la prima del seguro podrá llegar a ser de hasta el 40%, sobre todo en el caso de agricultores jóvenes y de los profesionales", ha detallado Planas en la rueda de prensa posterior al encuentro ministerial. El año pasado, ha recordado, "se contrataron en España seguros para cubrir un total de 19.000 millones de euros en producciones agrarias", una cifra que fue récord histórico y que se produjo justo el año después de que se perdieran cientos de miles de euros en el campo por la dana de Valencia.
Solo en 2023, por culpa en ese caso de la sequía, se pagaron 2.300 millones de euros en indemnizaciones por cosechas que no llegaron a término. El sector ya ha aprendido la lección y de cara a este año el montante contratado se prevé también milmillonario.
Por eso, el Gobierno español ya ha pedido a la Comisión Europea, que de cara a la próxima revisión de la PAC, prevista para 2027, "se plantee un mecanismo de reaseguro agrario para situaciones extremas", ha anunciado Planas en su comparecencia.
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