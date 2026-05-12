Banca
BBVA eleva un 5,4% el crédito a empresas en el primer trimestre, hasta los 280.000 millones
La entidad gana ocho puntos básicos en cuota de crédito a empresas, hasta un nivel del 14,48% que califican de "histórico"
El Grupo BBVA elevó en el primer trimestre un 5,4% el negocio del crédito a empresas (incluyendo el sector público), hasta superar ligeramente los 280.000 millones, un ritmo superior al 4% al que crece la cartera del crédito del grupo. La entidad, como ha señalado su consejero delegado, Onur Genç, fija en el segmento de empresas una de las prioridades del plan estratégico del banco: “Queremos crecer en empresas. Nuestra diferenciación está en los canales digitales, la especialización sectorial y la sostenibilidad, un tema que todas las empresas tienen que abordar”, señaló Genç en la reciente presentación de resultados trimestrales de la entidad, en la que el grupo obtuvo un beneficio atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% interanual en euros corrientes y del 14,1% a tipos de cambio constantes. De hecho, Genç resaltó en la presentación que la entidad tiene un crecimiento récord del 17% en la concesión total de créditos, lo que contrasta con la tesis de que el sector está endureciendo la concesión de créditos.
Según el banco, en España el crédito total creció un 1,2% desde diciembre, con un avance del 2,7% en empresas medianas, mientras que los aumentos fueron significativamente superiores en México y Turquía, dos plazas claves para el grupo.
Más cuota de mercado
La entidad resalta que estos aumentos se traducen en ganancias de cuota de mercado en sus principales mercados. En España, resalta que ha ganado ocho puntos básicos en crédito a empresas, hasta un nivel del 14,48% que califican de "histórico". En México, el aumento de cuota ha sido de 65 puntos básicos, hasta el 23,4%.
BBVA resalta que uno de las claves de estos avances es la inteligencia artificial, que permite mejorar el servicio de los gestores, agilizar los procesos de crédito, personalizar la relación con los clientes y ofrecer un asesoramiento más relevante en los segmentos del área de empresas. Según información de la entidad, casi el 59% del crédito neto del grupo se destina al negocio de empresas, que suma así 281.306 millones de euros. La estrategia del grupo, en pymes, para por crecer con un modelo más sencillo y digital; en empresas medianas, busca consolidar la vinculación mediante una mejor experiencia de cliente; y en grandes corporaciones, quiere impulsar un modelo diferencial apoyado en la especialización sectorial, la sostenibilidad y su capacidad para acompañar a las empresas en su actividad internacional.
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