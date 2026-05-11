Beneficios empresariales
Telefónica Brasil gana un 19,2% más en el primer trimestre, hasta 219 millones de euros
Reafirma su compromiso de repartir al menos el 100% del beneficio neto de 2026 al accionista, con 1.214 millones de euros ya comprometidos
EP
Telefónica Brasil obtuvo un beneficio neto de 1.261 millones de reales (casi 219 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 19,2% más que los 1.058 millones de reales (184 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según las últimas cuentas publicadas por la compañía.
La filial brasileña de Telefónica, que opera bajo la marca Vivo, facturó 15.457 millones de reales (2.682 millones de euros) entre enero y marzo de 2026, es decir, un 7,4% más que los 14.390 millones de reales (2.497 millones de euros) que ingresó en los tres primeros meses del ejercicio previo.
El beneficio bruto de explotación (Ebitda) entre enero y marzo de 2026 se situó en 6.209 millones de reales (1.077 millones de euros), un avance interanual del 8,9% en comparación con los 5.704 millones de reales (989 millones de euros) del primer trimestre de 2025.
Telefónica Brasil ha reafirmado su compromiso de distribuir al menos el 100% del beneficio neto de 2026 al accionista, con 7.000 millones de reales (1.214 millones de euros) ya comprometidos.
La compañía ha consolidado su liderazgo en infraestructuras, con su red 5G presente en 905 ciudades (71% de la población brasileña) y su red de fibra alcanzando 31,5 millones de hogares y empresas.
La 'teleco' presidida por Marc Murtra se concentra en sus cuatro mercados 'core' --España, Reino Unido, Alemania y Brasil--.
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