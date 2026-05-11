Nombramientos
Santander AM ficha a Carmen Alonso (ex Morgan Stanley) como consejera delegada
Sustituirá a Samanta Ricciardi, quien avanzó el pasado mes de diciembre que dejaba su puesto para saltar a Fidelity después de acumular cerca de cuatro años al frente de la gestora
EP
Santander Asset Management (AM), brazo inversor del grupo bancario, ha nombrado a Carmen Alonso nueva consejera delegada de la entidad, según adelantó 'Bloomberg' y confirmó Europa Press.
Alonso sustituirá así a Samanta Ricciardi, quien avanzó el pasado mes de diciembre que dejaba su puesto para saltar a Fidelity después de acumular cerca de cuatro años al frente de la gestora.
La nueva consejera delegada de Santander AM acumula más de 30 años de experiencia internacional en gestión de activos y banca de inversión. Procede de Patria Investments, donde ocupó recientemente el cargo de socia y consejera delegada para Europa y Oriente Medio.
Anteriormente, fue responsable de Reino Unido e Iberia en Tikehau Capital, directora general en Morgan Stanley, en el área de financiación apalancada y adquisición de deuda, y ocupó puestos de alta responsabilidad en UBS, Merrill Lynch y HVB.
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, la directiva ha completado el Stanford Executive Program en la Stanford Graduate School of Business y posee un MBA por Babson College.
- Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
- Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
- La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
- Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias
- Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
- El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
- Así serán los dos nuevos videomarcadores del Heliodoro Rodríguez López: detalles, plazos, inversión estimada y no interferencia en los partidos del CD Tenerife
- Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio