Es oficial: los trabajadores que tengan que ir al médico durante su jornada laboral pueden perder sueldo si no se dan estas circunstancias

Las citas médicas en horario laboral son una situación habitual para miles de trabajadores, que en la mayoría de ocasiones deben ausentarse de su puesto para acudir a una consulta y atender un problema de salud. Esta circunstancia genera muchas dudas, especialmente sobre si ese tiempo puede afectar al salario o debe recuperarse después. El Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos marcan la legislación para saber cuándo existe derecho a ausentarse y en qué condiciones.

Pese a que la ley no reconoce un permiso pagado para acudir a una cita médica rutinaria, este derecho sí que está protegido. El abogado laboralista Sebas, de @leyesconsebas, recuerda que "lo más importante siempre es la salud", por eso, la mayoría de convenios colectivos respetan esta circunstancia.

Estos son los derechos que tienen los trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores fija unos mínimos legales, pero no contempla expresamente un permiso retribuido para acudir al médico por una consulta ordinaria propia. Eso significa que, si el convenio colectivo no mejora esa protección, la empresa podría exigir la recuperación de las horas o descontarlas proporcionalmente del salario.

Uno de los errores más frecuentes entre los empleados es pensar que presentar un justificante médico obliga automáticamente a la empresa a pagar ese tiempo de ausencia. Sin embargo, esto no ocurre directamente, porque el justificante acredita que la ausencia estaba motivada y evita posibles sanciones disciplinarias, pero no convierte esas horas en retribuidas si el convenio no lo establece. En esos casos, la compañía puede pedir al trabajador que compense el tiempo perdido otro día o reflejar el descuento correspondiente en la nómina mensual.

El abogado incide que "siempre debes pedir justificante médico, aportar pruebas e ir con la verdad por delante". Por el contrario, muchos convenios colectivos sí incluyen bolsas de horas médicas remuneradas. Algunas regulaciones permiten incluso acudir a especialistas de la Seguridad Social sin pérdida salarial durante un número concreto de horas al año.

Los casos en los que sí existe permiso pagado en el Estatuto de los Trabajadores

Aunque la norma general no contempla un permiso médico retribuido universal, el Estatuto de los Trabajadores sí reconoce algunas excepciones específicas relacionadas con la salud.

Entre ellas están las trabajadoras embarazadas, que tienen derecho a ausentarse del trabajo para exámenes prenatales y preparación al parto sin pérdida de salario. También aparece el permiso por fuerza mayor familiar, introducido tras las últimas reformas laborales, que permite ausentarse hasta cuatro días al año por urgencias relacionadas con familiares o convivientes.

Además, existen los permisos de cinco días por hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica de familiares de hasta segundo grado.

Fuera de esas situaciones, acudir al médico para una revisión, pruebas diagnósticas o consultas rutinarias dependerá casi siempre de lo que establezca el convenio colectivo o del acuerdo alcanzado con la empresa