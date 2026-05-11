Juan Ignacio Díez, asesor laboral, avisa a los desempleados que cobran del SEPE: "Muchísima atención, porque hay cambios en el subsidio para mayores de 52 años"

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha introducido novedades muy importantes en uno de sus subsidios con más beneficiarios, el destinado a desempleados mayores de 52 años. El asesor laboral Juan Ignacio Díez (@juandiez72) ha explicado en qué consisten estas actualizaciones del Ministerio de Trabajo y cómo pueden afectar a las personas que ya cobran esta ayuda o están pensando en solicitarla.

Miles de personas que dependen de esta ayuda del SEPE están pendiente de las nuevas obligaciones que se exigen para cobrarlo o las diferencias en las condiciones de los beneficiarios. El ingreso de 480 euros al mes incorpora novedades relevantes que afectan directamente a la futura pensión de jubilación de quienes lo cobran.

El SEPE mantiene las cuantías

El importe de la prestación sigue congelado, pero sí se modifica la base por la que cotiza el SEPE a la Seguridad Social, algo fundamental para calcular la pensión futura. Actualmente, esta ayuda es la única prestación asistencial que permite seguir cotizando hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, motivo por el que el Gobierno mantiene sin cambios la cuantía mensual pese a las peticiones para incrementarla.

El ingreso corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a esos 5.760 euros anuales repartidos en 12 pagas.

Desde hace meses hay un debate sobre una posible subida, pero por ahora el Ejecutivo no ha aprobado ningún incremento.

La novedad más importante de 2026: sube la base de cotización

Aunque la ayuda mensual no cambia, sí aumenta la base de cotización a la Seguridad Social debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En 2026, el SEPE cotiza por los beneficiarios tomando como referencia el 125% de la base mínima vigente. Tras la actualización del SMI, esa base ronda ya los 1.760 euros mensuales, lo que mejora el cálculo de la futura pensión contributiva.

Este detalle es importante para quienes están cerca de jubilarse y necesitan seguir acumulando cotizaciones sin perder años de carrera laboral.

Requisitos para cobrar el subsidio del SEPE

No cualquier desempleado puede acceder a esta ayuda. El SEPE exige cumplir varias condiciones simultáneamente:

Tener 52 años o más en el momento de la solicitud.

Encontrarse en situación legal de desempleo.

El último trabajo no puede haberse abandonado voluntariamente.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Mantener activa esa inscripción durante todo el tiempo que se cobre la ayuda.

Uno de los puntos más importantes está relacionado con las cotizaciones acumuladas. El trabajador debe reunir los requisitos necesarios para poder jubilarse en el futuro, salvo la edad. Eso implica haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los últimos 15 años.

Además, se exige haber cotizado un mínimo de seis años por desempleo en el Régimen General. Este punto deja fuera a muchos autónomos que no han generado derecho a paro durante su vida laboral.

Para mantener el subsidio, los ingresos propios no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluyendo las pagas extraordinarias. A diferencia de otras ayudas, aquí solo se analizan las rentas individuales del solicitante y no las de toda la unidad familiar.

Además, los beneficiarios deben presentar cada año la conocida Declaración Anual de Rentas. No hacerlo puede provocar la suspensión automática del subsidio e incluso la pérdida definitiva de la ayuda.