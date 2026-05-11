Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conoce la última hora del crucero con un brote de hantavirusMuere un agente de la Guardia Civil de 63 añosCentral hidroeléctrica de TenerifeVideomarcadores del Heliodoro Rodríguez LópezTiempo en TenerifeCorso de Amaro Pargo
instagramlinkedin

El Ibex 35 enfría las subidas

Las bolsas frenan ante el petróleo en 105 dólares tras el portazo de Trump al plan de paz de Irán

Los mercados europeos registran caídas moderadas al inicio de la semana, contagiados por la tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán

Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante en la que dice &quot;El estrecho de Ormuz seguirá cerrado&quot; en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 28 de abril de 2026.

Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante en la que dice "El estrecho de Ormuz seguirá cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 28 de abril de 2026. / ATTA KENARE / AFP

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Los mercados vuelven a estar en alerta este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya calificado de “totalmente inaceptable” la propuesta de paz de Irán de 14 puntos. Los inversores están perdiendo la paciencia ante el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, que ya dura diez semanas.  El Ibex 35 abre la semana con una caída del 0,18% y sigue el tono del resto de Europa, que enfría las subidas este lunes. París también cede un 0,52%; Milán, un 0,08% mientras que Londres se aparta y avanza un 0,39%, en reacción a las últimas elecciones.

El petróleo vuelve a repuntar este lunes. El barril de Brent, el índice de referencia europeo, se ha disparado un 4% esta mañana y ha superado los tres dígitos este lunes, alcanzando los 105 dólares. En Norteamérica, el barril de West Texas Intermediate (WTI) ha subido casi un 5%, oscilando justo por debajo de la barrera de los 100 dólares

“La semana comienza con cierta aversión al riesgo, revirtiendo parte de las subidas que vimos la semana pasada”, explica Manuel Pinto, analista jefe de XTB. “Ahora que la gran parte de la temporada de resultados empresariales ha concluido, la atención de los inversores se centrará en mayor medida en el estrecho de Ormuz y en si mejora el tráfico a través de este punto estratégico”. 

Noticias relacionadas

Fiebre por la IA en Corea

No obstante, la inminente cumbre entre Pekín y Washington ha insuflado algo de optimismo en Asia. Los parqués de referencia en el Pacífico han cerrado la jornada con avances, salvo Tokio, que ha cedido un 0,50%. El índice de Seúl, el KOSPI, se ha disparado un 4,32% ante mayor gasto en la inteligencia artificial (IA). Esto se debe en gran medida a las tecnológicas Samsung y Hnix, que han duplicado su valor hasta máximos históricos al calor de la demanda de GPUs.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
  2. Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
  3. La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
  4. Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
  5. El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
  6. Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias
  7. Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
  8. Así serán los dos nuevos videomarcadores del Heliodoro Rodríguez López: detalles, plazos, inversión estimada y no interferencia en los partidos del CD Tenerife

Iván Ferreiro: "Al escribir pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo"

Iván Ferreiro: "Al escribir pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo"

Indiana Jones y el Gran Círculo en Switch 2 pone la guinda cinematográfica a una semana cargada de estrenos

Indiana Jones y el Gran Círculo en Switch 2 pone la guinda cinematográfica a una semana cargada de estrenos

Francia confirma el positivo por hantavirus de una mujer del Hondius que "ha empeorado" durante la noche

Francia confirma el positivo por hantavirus de una mujer del Hondius que "ha empeorado" durante la noche

Hantavirus en Tenerife, en directo | Recta final para evacuar el crucero MV Hondius en Granadilla

Hantavirus en Tenerife, en directo | Recta final para evacuar el crucero MV Hondius en Granadilla

Gestos ecológicos: cuáles merecen la pena de verdad y cuáles son puro postureo verde

Gestos ecológicos: cuáles merecen la pena de verdad y cuáles son puro postureo verde
Tracking Pixel Contents