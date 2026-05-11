La Seguridad Social lo quiere aprobar: los padres tinerfeños pueden recibir hasta 200 euros al mes si cumplen estos requisitos

El Gobierno quiere aprobar una ayuda destinada a los padres tinerfeños con la que quieren aliviar los gastos de crianza hasta que alcancen la mayoría de edad. La Prestación Universal por Crianza es una medida planteada para aportar hasta 200 euros al mes por hijo, aunque todavía no está en vigor ni cuenta con un procedimiento oficial de solicitud. Por ahora, su aprobación definitiva dependerá de su desarrollo normativo y de su inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La expectación que tienen puesta miles de hogares es máxima, ya que todavía no está aprobada oficialmente, pero promete ser una de las más usadas de la Seguridad Social. La medida continúa en fase de propuesta política y depende de futuras negociaciones presupuestarias y de su posible inclusión definitiva en la Ley de Familias.

Las familias beneficiarias cobrarán más de 2.000 euros al año

La iniciativa contempla un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años, lo que supondría hasta 2.400 euros anuales por menor a cargo. A diferencia de otras prestaciones actuales, el objetivo del Gobierno es que tenga carácter universal, es decir, que pueda cobrarse independientemente del nivel de ingresos de la familia.

Aunque todavía no existe un texto definitivo publicado en el BOE, los borradores conocidos hasta ahora establecen varios requisitos básicos para acceder a la futura prestación. Entre ellos figuran:

Residencia legal y efectiva en España

Convivir con el menor

Estar empadronado junto a él

Presentar documentación habitual como DNI, NIE o libro de familia.

La principal novedad frente a otras ayudas sociales es que no existirían límites de renta estrictos, algo que la diferenciaría de prestaciones vinculadas al Ingreso Mínimo Vital o a determinadas deducciones fiscales.

Las ayudas que sí existen ahora para familias con hijos

Mientras la prestación universal sigue pendiente, sí existen otras ayudas activas destinadas a padres con menores a cargo.

La más parecida es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), gestionado por la Seguridad Social dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda sí tiene límites de ingresos y patrimonio, pero puede cobrarse incluso sin percibir el IMV completo.

Las cuantías actuales en 2026 dependen de la edad de los hijos:

115 euros mensuales para menores de 3 años.

80,50 euros al mes para niños entre 3 y 6 años.

57,50 euros mensuales para menores de entre 6 y 18 años.

Para acceder, la unidad familiar no puede superar determinados umbrales económicos. En familias de dos adultos y un hijo, el límite ronda aproximadamente entre 28.000 y 30.000 euros brutos anuales, aunque aumenta según el número de miembros.

Por ahora, el Ejecutivo no ha confirmado cuándo podría aprobarse definitivamente la ayuda universal de 200 euros por hijo. Las asociaciones familiares llevan meses reclamando una medida estable para combatir la baja natalidad y el riesgo de pobreza infantil, mientras miles de familias siguen pendientes de una prestación que podría cambiar de forma importante su economía doméstica.