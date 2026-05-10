Los hoteles canarios se sitúan entre los más rentables de Europa

El sector hotelero en Canarias vive un momento dorado. La demanda continúa al alza, los precios prosiguen su escalada sin que la ocupación se vea afectada y la rentabilidad de los alojamientos está por las nubes. Los ingresos que están obteniendo las empresas que se dedican a esta actividad son los más altos desde que el Archipiélago se convirtió en un destino de vacaciones allá por los años sesenta. Pero no solo eso, la rentabilidad goza de tan buena salud, que los hoteles canarios no solo juegan en otra liga si se comparan con la que obtienen alojamientos de otras partes del país, sino que los niveles alcanzados hacen que las Islas puedan codearse con los grandes destinos globales de Europa. De hecho, en el primer trimestre de este año, solo en París, Londres, Amsterdam y Roma –ciudades que son iconos del turismo mundial– el negocio hotelero es ahora más rentable que en el Archipiélago.

Los Ingresos por Habitación Disponible (RevPAR por sus siglas en inglés) es la métrica más importante en hotelería para medir el rendimiento financiero de un establecimiento. Consiste en calcular el ingreso promedio por habitación disponible en un periodo concreto, teniendo en cuenta la ocupación y la tarifas por noche. Por lo tanto, grosso modo, un RevPAR alto indica un buen rendimiento del negocio. En Canarias, el pasado febrero los hoteles anotaron el más elevado de toda la serie histórica, 138,77 euros, mientras que marzo tampoco se quedó atrás y sus 136,79 se convirtieron en la tercera cifra más alta de todo el registro.

Pero si se compara este dato con el que obtuvieron de media los hoteles en el conjunto del país, la cifra cobra todavía mayor importancia. No es que los alojamientos canarios tengan un rendimiento que casi duplica a la media nacional –que se situó en marzo en 75 euros– es que su rentabilidad es la más elevada de todo el país.

Mejor rentabilidad en 2025

Aunque claro, es cierto que el mes de marzo ha sido tradicionalmente el mejor de la temporada de invierno –la más importante para Canarias y en la que casi no tiene competidores, ya que buena parte de las zonas vacacionales del país están cerradas– con lo que la comparación puede ser un tanto injusta. Pero, si se obtiene la media del RevPAR del conjunto del año pasado, los hoteles canarios siguen siendo imbatibles y fueron los más rentables de toda España.

Pero la buena marcha del negocio hotelero regional no se queda solo ahí. Su rentabilidad resulta también arrolladora a nivel europeo, donde en el primer trimestre del año solo fue superada por destinos de talla internacional como Londres o París.

¿Han sido siempre los hoteles canarios tan extremadamente rentables? ¿Por qué lo son tanto ahora? El catedrático de Economía Aplicada, José Luis Rivero Ceballos, asegura que la alta rentabilidad de las empresas turísticas en el Archipiélago no es algo nuevo. «Históricamente ha sido así, por eso, hay inversión de capital extranjero, se han instalado aquí grandes cadenas hoteleras y desde hace años ese negocio tiene ámbitos de rentabilidad muy considerables», valora. Un proceso que a medida que han ido pasando las décadas se ha ido acentuando. «La expansión turística ha seguido avanzando», detalla, al margen de que a lo largo de las décadas se hayan producido diferentes crisis que hayan mermado la actividad, una vez estas han pasado, la expansión ha continuado su camino. Una situación que ha generado que ahora «las empresas tengan estructuras más complejas porque hay simbiosis entre las diferentes cadenas y los acuerdos entre los turoperadores y las empresas hoteleras han mejorado, existe una simbiosis en toda la cadena de valor» que impulsa la rentabilidad.

La demanda crece

Pero, ¿qué es lo que propulsado esos buenos datos en el negocio turístico que hacen que las empresas del Archipiélago puedan codearse con destinos europeos de talla mundial? Tras la paralización de la actividad en 2020 y buena parte de 2021 debido a la crisis del coronavirus la incertidumbre era máxima por cómo se iba a comportar el mercado una vez se abriera la mano para viajar. Y el comportamiento no solo fue bueno, sino excelente. La demanda creció como la espuma, la llegada de turistas rebasó máximos históricos casi cada mes y el número de pernoctaciones –que son, en realidad, el dato más relevante ya que los hoteles cobran por cada noche y no tanto por el número de clientes– también avanzó de forma considerable.

«El crecimiento de la demanda turística ha sido tan potente que ha permitido un incremento de precios», explica Rivero Ceballos. Y lo cierto es que los hoteles canarios son ahora más caros que nunca, sin que esto haya resentido la demanda de huéspedes. Y aunque, es verdad, que las empresas han tenido que encajar sobrecostes importantes, los precios han avanzando muy por encima de los niveles de inflación. Lo que redunda, de nuevo, en un aumento de la rentabilidad.

Incidencia en la economía

¿Es bueno para la economía del Archipiélago que las empresas de su principal actividad económica vayan tan bien? El catedrático de Economía aplicada recalca que «lo contrario es lo que sería fatal». Y expone que «si estas empresas perdiesen dinero tendríamos una cantidad enorme de paro y problemas sociales importantísimos». Aunque puntualiza que respecto a la distribución de esta riqueza y el incremento de la calidad de vida de los canarios, hay muchos aspectos que valorar. No solo aquellas regiones cuya economía se basa en el sector servicios tienen tradicionalmente salarios más bajos que las zonas industriales, sino que se debe tener en cuenta que «el turismo no son solo los hoteles, eso es una parte». Por lo que el empleo que genera la actividad emana de muchísimas otras empresas –comercios, restaurantes, empresas de transporte....– en su mayoría mucho más pequeñas y con unos márgenes bastante más ajustados.