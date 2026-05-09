El sector hotelero conoce algunas claves de la IA en el regreso de ‘Wine & TICS’

Profesionales del sector alojativo participaron esta semana en una nueva edición del programa Wine & TICS, impulsado por la Oficina Acelera pyme de Ashotel, que busca acercar al sector alojativo algunas claves sobre la transformación digital. Y ello en un formato de networking presencial, cercano e informal que une producto local, turismo y tecnología. El encuentro contó con la bienvenida del presidente de Ashotel, Jorge Marichal; del responsable de la bodega y presidente del Clúster de Enoturismo de Canarias, José María García, y del gerente del Clúster, Hernán Tejera. El contenido de innovación e IA corrió a cargo de Giulia Gabrielli, ejecutiva de Cuentas de Mirai, quien expuso cómo los nuevos agentes inteligentes están transformando la gestión hotelera. «La IA se ha convertido en el sommelier tecnológico y nos va a decir qué ‘vino’ marida con qué tecnología», dijo. Por su parte, José María Gómez aseguró que este modelo de networking es muy interesante, porque permite unir turismo con enología a través de píldoras de tecnología e innovación. «Se trata de mezclar la tierra, nuestro producto, con las nuevas tecnologías y en un ambiente distendido. Es importante estar informado, si no tenemos nuestras bases de datos actualizados, estamos perdidos», añadió Jorge Marichal.