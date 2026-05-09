La Cámara pide medidas específicas ante el conflicto de Irán

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, pide al Gobierno de España “la activación de un plan de contingencia específico para Canarias ante el conflicto de Oriente Próximo, como estrategia para minimizar la repercusión de la guerra sobre la economía del territorio más vulnerable del país antes una crisis geopolítica de estas características”.

Santiago Sesé hizo estas declaraciones durante la presentación de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del segundo trimestre de 2026, según el cual se produjo un descenso en Canarias del 4,6%. Especificó que “estos resultados del ICE no reflejan aún plenamente el impacto que está teniendo el conflicto en Irán, porque en el momento en que se realizó la encuesta los efectos de esta situación no eran tan claros”.

El presidente recordó que Canarias es especialmente vulnerable por su condición ultraperiférica, la fragmentación insular y la elevada dependencia exterior para el transporte de mercancías, el suministro energético y la llegada de turistas. “De ahí que Canarias necesite apoyo para anticiparse a un posible agravamiento del conflicto pudiera provocar sobre sectores estratégicos para las Islas, especialmente en materia de conectividad aérea y marítima, costes energéticos, inflación, cadenas logísticas y actividad turística”, aseguró el presidente.

También, hizo hincapié en que esta estrategia preventiva debe estar coordinada con las administraciones canarias, además de contemplar mecanismos de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento, reforzar la conectividad del Archipiélago, contener el impacto de los sobrecostes y proteger la competitividad de empresas y autónomos.

Respecto a los resultados del ICE, Santiago Sesé, explicó “esta caída, la mayor del país, se debe a que las islas dejan atrás la temporada alta turística y entran en una etapa de menor actividad económica. A ello se suma la estabilización de la economía, de la que venimos hablando desde hace meses”. Por ello, ofreció una visión sobre cuál puede ser la situación para los próximos meses, especialmente respecto a la evolución de los precios.

El presidente de la Cámara señaló que el 25,7% de las empresas encuestadas asegura que los precios podrán seguir aumentando en los próximos meses, debido al incremento de los carburantes y del transporte. Insistió en que, si el conflicto se prolonga, el impacto sobre Canarias podrá pasar de moderado a considerable, afectando a las empresas y a las familias.

A continuación, la directora general de la entidad, Lola Pérez, desgranó los resultados del ICE. Comenzó refiriéndose a las expectativas de las empresas para el segundo trimestre de este año. El 63,2% de las empresas canarias espera mantener estable su actividad en el segundo trimestre del año, mientras que el 18,8% espera mejorar sus resultados y el 18%, por otra parte, prevé que se aminoren. Lola Pérez confirmó que, “a la vista de estos datos, podemos decir que se acentúa la tendencia a la moderación de las expectativas empresariales”.

El análisis de la opinión de las empresas sobre los meses de enero a marzo muestra que el 22,2% de ellas mejora su actividad en el inicio del año y un 62,2% la mantiene, mientras que el 15,9% experimentó un retroceso.

Todos los sectores de actividad experimentaron una disminución de la confianza, salvo la construcción, que aumentó en un 2,6%.