¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy viernes?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 8 de mayo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,371€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,288€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,289€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,469€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,371€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 8 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 a la estación de servicio OCÉANO TACO para llenar el tanque por 1,288€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 1,469€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,469€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 8 de mayo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,519€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,550€ el litro en la estación REPSOL.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,650€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,669€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,549€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,598€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,809€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,809€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,598€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,669€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,698€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,739€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso a 1,799€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en Alajeró a 1,809€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,729€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,749€ el litro.

La estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,650€ el litro, seguida por la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 del municipio de Alajeró a 1,670€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,469€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, viernes 8 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,310€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,319€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,371€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 ofrece el gasoil a 1,589€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,598€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, viernes 8 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/05/2026 8:17:13]